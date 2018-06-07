В Киеве могут массово отключить дома от электроэнергии: в КГГА бьют тревогу

Киевляне могут уже в августе остаться без электроэнергии. Кроме того, под угрозой срыва возобновление горячего водоснабжения и отопительный сезон.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, "Нафтогаз" отказывается подключать новое коммунальное предприятие "Київтеплоенерго" до того момента, пока они не возьмут на себя долговые обязательства "Київенерго". Без газа не будут работать ТЭЦ, которые производят электроэнергию – часть Киева рискует остаться без электроэнергии.

Так, "Київтеплоенерго" получило в наследство от "Київенерго" две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6). Именно там генерируется тепло, подогревается вода. Без газа они работать не могут. В отопительный сезон это фактически грозит коммунальным коллапсом. Восстановить систему теплоснабжения после этого будет крайне сложно, не говоря уже о том, что киевляне могут зимой просто замерзнуть.

Отметим, КГГА просит правительство, чтобы те обязали монополиста подключить новое коммунальное предприятие к голубому топливу, а уже после решать проблему с долгами. В то же время в "Нафтогазе" говорят, что простить Киеву 4,8 млрд грн не могут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как могут наказать украинцев с коммунальными долгами. Так, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", уже через полгода на долги можно будет начислять пеню. Кроме того, исполнительная служба по решению суда может арестовать любое имущество должника, даже квартиру.