В Кабмине анонсировали кредиты под 0% для бизнеса и назвали условие

Кабинет министров намерен предложить две программы поддержки бизнеса на период карантина, одна из которых предусматривает погашение процентов по кредитам предприятия.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает "Интерфакс-Украина".

Две дополнительные программы:

по сохранению рабочих мест и поддержку микро- и малого бизнеса, который уже имеет кредиты в банках

по кредитованию таких предприятий

"Например, предприятие имеет 500 тыс. грн кредита в банке – оно сможет обратиться в банк... и правительство компенсирует процентную ставку до нуля", – пояснил Петрашко принцип первой программы.

Кредиты для бизнеса

Он уточнил, что условием участия в такой программе является сохранение некоторого числа рабочих мест.

"Мы работаем, над той границей (рабочих мест. – Ред.), которая должна быть", – добавил министр.

"Весь объем кредитного портфеля ММП (микро и малого предпринимательства. - Ред.) на сейчас – это 174 млрд грн. Из них тот, который не пребывал в дефолте, по состоянию на 1 марта (это мы считаем началом кризиса) – 90 млрд грн. Около 40 млрд грн подастся на эту программу", – добавил Петрашко.

По словам министра, для компенсации 40-миллиардного портфеля кредитной ставки необходимо 4 млрд грн. Они есть в бюджете в результате переформатирования программы 5-7-9%.

Вторая программа "Новые деньги" предусматривает банковский кредит для малых предприятий, по которой кредитная ставка для бизнеса составит 5%.

"Например, предприятию требуются средства на выплату зарплат... Правительство оплатит госгарантию под такие кредиты, и предприятие будет оплачивать 5%", – пояснил министр экономики.

Он уточнил, что такие программы будут расчитаны на три-шесть месяцев.

"Первая программа будет запущена на протяжении недели, следующая – на протяжении двух недель, поскольку она, возможно, потребует законодательных изменений... Эффект мультипликатора понятный – финансирование будет идти от банковского сектора и Национального банка", – отметил Петрашко.

Министр экономики также сообщил, что министерство также разрабатывает программы для среднего и крупного бизнеса, однако над ними процесс еще идет.

Кабинет министров рассматривает два сценария ослабления карантина. Уже известно, что в первую очередь вернутся на работу трудоспособные украинцы, запустится общественный транспорт. Произойдет это в мае. Вероятно, уже после праздников, 12 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!