В Кабмине анонсировали сюрприз для украинских пенсионеров

В Украине собираются повысить пенсии людям с большим стажем, которые имели незначительный уровень заработной платы на момент выхода на пенсию.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба. По его словам, пенсионная реформа позволила системно повышать выплаты украинцам.

"Это не означает, что в 2017-2018 году мы провели пересчет и точка. Нет! Сейчас мы решаем вопрос повышения пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечные. Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные средства и тому подобное. Серьезный вопрос, и мы дадим ответ", - сказал премьер.

Как сообщал "Обозреватель", выяснилось, почему миллионы молодый украинцев останутся без пенсий.