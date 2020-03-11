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11 марта • обновлено в 17:45
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В Испании закрыли уголовное дело против Фирташа

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Уголовное разбирательство против украинского миллиардера Дмитрия Фирташа было прекращено судебным следственным управлением Барселоны по указанию судьи Игнасио Санчеса.

Об этом в среду, 11 марта, сообщает DW.

Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, приостановившего дело еще 30 октября 2019 года. Ну, а следствие, в свою очередь, исходило из того, что Антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - не представила "весомых доказательств" вины подозреваемого. Миллиардеру вменялось "отмывание" крупных сумм денег на территории Испании и "членство в преступном сообществе".

Верховный суд восстановил арест имущества предприятия "Ривнеазот", которое входит в структуры Фирташа

Верховный суд восстановил арест имущества предприятия "Ривнеазот", которое входит в структуры Фирташа

По настоянию прокуратуры следственное управление дважды, начиная с 2017 года, направляло в Австрию, где проживает Фирташ, запрос на его экстрадицию в Испанию, сообщают местные СМИ. И дважды получала отказ. Австрийское правосудие в лице Земельного суда Вены считало приводившиеся для экстрадиции доводы "неубедительными". Речь шла, к примеру, о подозрениях испанцев в том, что олигарх приобрел дорогостоящую недвижимость в элитном поселке Сагалета (провинция Малага) на "деньги сомнительного происхождения" и таким образом "отмыл" несколько миллионов евро.

Впрочем, по версии прокуратуры, в Испании - в Барселоне и в провинции Малага - была "отмыта" гораздо большая сумма. Капиталы якобы поступали из оффшорных зон и вкладывались, помимо упомянутой недвижимости в Сагалете, в гостиничный и ресторанный бизнес. Занимался этим, также по данным прокуратуры, не сам Фирташ, а его уполномоченные, в том числе бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф.

Еще одним просочившимся в прессу доводом испанской прокуратуры были предполагаемые контакты Фирташа с Семеном Могилевичем. Последнего прокуратура называет "крупнейшим лидером преступного мира", который до недавнего времени входил в список десяти самых разыскиваемых американским ФБР правонарушителей. Однако и этот довод был отвергнут австрийской стороной как "несостоятельный" и "недоказанный".

По заявлению защищавшей Фирташа в Испании адвокатской конторы Business&Law, олигарх "располагает значительными легальными средствами и не нуждается в их отмывании". Впрочем, независимые адвокаты считали дело в Испании с самого начала бесперспективным, учитывая, что защите Фирташа удается все последние годы отстоять его даже от запроса на выдачу в США, где он обвиняется в более тяжком преступлении - создании коррупционной схемы для закупки индийского титана.

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Персона
Дмитрий Фирташ
Место
Испания
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