В Германии изменили позицию насчет "Северного потока-2"

В Германии посчитали ошибкой призывы к остановке строительства российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2". Ранее Берлин призывали ввести санкции против него из-за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Такое заявление сделал глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью RT.

По его мнению, российский газопровод должен обеспечить безопасность газоснабжения Европы. Поэтому приостанавливать строительство проекта — не в интересах европейских стран.

Он считает, что подобный шаг может стать "ударом самим себе", так как в строительстве принимают участие многие компании Европы.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть меньше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

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