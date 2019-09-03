В Европе устроили финансовую ловушку для России

Кипр досрочно погасил долг перед Россией, выплатив остаток в размере 1,6 миллиарда евро.

"Российский кредит на сумму 1,6 миллиарда евро был полностью погашен", – сообщил в Twitter министр финансов Кипра Харрис Георгиадес.

"Кипр теперь может легко выделять средства на свои нужды на международных рынках", – добавил он.

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При этом заместитель главы Министерства финансов РФ Сергей Сторчак признал, что Москва обязана принять платеж, несмотря на потерю процентов от будущих периодов.

Кипр взял у России заем на сумму в 2,5 миллиарда евро в 2011 году, чтобы не получать финансовую помощь от Европейского Союза и Международного валютного фонда.

Однако уже в 2013 году Кипр попросил о реструктуризации долга для снижения нагрузки на бюджет. РФ согласилась перенести погашение кредита с 2016 на 2018–2021 годы и снизить процентную ставку с 4,5% до 2,5%.

Έχει πριν λίγο εξοφληθεί πλήρως το Ρωσικό δάνειο ύψους €1.58δις που αναλήφθηκε επί προηγούμενης διακυβέρνησης. Η Κύπρος μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί με άνεση τις ανάγκες της από τις διεθνείς αγορές. — Harris Georgiades (@Georgiades_H) September 2, 2019

Кипр досрочно погасил долг перед Россией, выплатив остаток в размере 1,6 миллиарда евро

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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