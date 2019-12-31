В "ЕС" озвучили главные риски нового соглашения с "Газпромом"

Подписав газовый договор в нынешнем виде, Украина лишила себя возможности привлечь Россию к ответственности за энергетическую агрессию. Эта сделка стала очередным шагом в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть.

Такую оценку контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту российского газа через украинскую ГТС дали в политической партии "Европейская солидарность".

"Помогая России избежать ответственности за сбитие пассажирского самолета рейса MH17, нынешняя власть выдает ей Владимира Цемаха. Прикрывая организаторов преступлений Януковича, в частности, против Майдана, и терактов в украинских городах – отдает России беркутовцев и террористов. Такая политика умиротворения агрессора ставит под угрозу наложение на него международных санкций и ведет к уходу Кремля от ответственности за агрессию", - говорится в сообщении ЕС.

В партии убеждены: Украина в последних газовых переговорах имела как никогда сильную позицию.

"Украина имела исключительно сильную позицию на газовых переговорах с Россией. Выигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже и четкая перспектива выигрыша по иску 2018 года ставили "Газпром" на грань дефолта. Команда НАК "Нафтогаз Украины" в предыдущие пять лет обеспечила выполнение президентских директив и поручений, гарантировав энергетическую безопасность и независимость Украины. Введение США санкций против "Северного потока-2" поставило под сомнение реальность построения газопроводов в обход Украины. Теплая зима и накопленные резервы газа позволяли принимать решение не в условиях цейтнота, а исходя из наиболее выгодных позиций", - подчеркнули в партии.

Вместо этого, как считают политики от "Европейской солидарности", действующая украинская власть не воспользовалась возможностями для достижения выгодных для Украины договоренностей по газу.

"Нынешняя власть пошла на условия, которые существенно ослабляют возможности Украины противодействовать российскому агрессору. Недаром это получило высокую оценку российской стороны", - говорится в сообщении.

Позиция партии "Европейская солидарность" заключается в осуждении откровенно невыгодных для Украины результатов договоренностей по газовому вопросу.

"По принятым условиям, Украина не только отказывается от многомиллиардных штрафов, ареста имущества" Газпрома "в рамках ответственности России по соглашению 2009 года, но и фактически дает согласие на достройку газопроводов в обход своей территории. Ведь с 2021-го года принят гарантированный объем транзита только в 40 млрд кубометров газа – то, что Россия изначально предлагала через западных партнеров как свою позицию. Это ставит под сомнение перспективу дальнейших санкций. Не только не решены – даже не поставлены публично вопросы возвращения Россией незаконно захваченных крымских месторождений. Зато открыта перспектива прямых поставок российского газа в Украину и использования его как рычага давления на нашу страну и вмешательства в украинские дела", - перечисляют риски в "ЕС".

Достигнутые договоренности в "ЕС" назвали "спасением "Газпрома" за счет Украины". И выдвинули к власти ряд требований:

1. Не допустить свертывания международных судебных процессов против Российской Федерации и ее субъектов, в частности, относительно возвращения крымских месторождений;

2. Ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа;

3. Продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения "Северного потока-2".

Новости В ЕС оценили новую сделку по газу Украины с Россией

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся