В ЕС объяснили, почему Россия обязана продлить транзит газа через Украину

Российская Федерация должна продлить контракт на транзит газа через Украину для энергетической безопасности Европейского Союза.

"Для Евросоюза после учреждения энергетического союза главной задачей является энергетическая безопасность, а ее суть – в диверсификации источников энергоресурсов, поставщиков и маршрутов поставок", – сообщил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер в интервью "Известиям".

"Философия здесь такая: не складывать все яйца в одну корзину", – добавил он.

Европейский дипломат подчеркнул, что России важно решить вопрос по транзиту до конца текущего года.

"Если говорить об Украине, то для нас имеют значение два аспекта – стабильность страны и транзитные сборы, вносящие важный вклад в украинский бюджет. Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года", – резюмировал Эдерер.

Российская Федерация должна продлить контракт на транзит газа через Украину для энергетической безопасности Европейского Союза

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