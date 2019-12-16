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16 декабря • обновлено в 12:25
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В ЕС объяснили, почему Россия обязана продлить транзит газа через Украину

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Российская Федерация должна продлить контракт на транзит газа через Украину для энергетической безопасности Европейского Союза.

"Для Евросоюза после учреждения энергетического союза главной задачей является энергетическая безопасность, а ее суть – в диверсификации источников энергоресурсов, поставщиков и маршрутов поставок", – сообщил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер в интервью "Известиям".

"Философия здесь такая: не складывать все яйца в одну корзину", – добавил он.

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Европейский дипломат подчеркнул, что России важно решить вопрос по транзиту до конца текущего года.

"Если говорить об Украине, то для нас имеют значение два аспекта – стабильность страны и транзитные сборы, вносящие важный вклад в украинский бюджет. Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года", – резюмировал Эдерер.

Российская Федерация должна продлить контракт на транзит газа через Украину для энергетической безопасности Европейского Союза

Российская Федерация должна продлить контракт на транзит газа через Украину для энергетической безопасности Европейского Союза

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Поставки газа в Украину
Место
Россия
Тег
транзит газа
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