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/Новости экономики

В ЕС нанесли сильнейший удар по газопроводу Путина

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Европарламент принял резолюцию с призывом остановить газопровод "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

Одновременно с этим законодательный орган Европейского союза также принял резолюцию с призывом предусмотреть новые ограничительные меры против Москвы. Об этом говорится в одобренном докладе "О политических отношениях между Европейским Союзом и РФ".

В частности, новые антироссийские санкции могут будут введены, в том числе с ограничением доступа к финансам.

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В Европарламенте отметили, что "Северный поток-2" усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа и ставит под угрозу внутренний рынок Европы.

Кроме того, российский газопровод не соответствует положениям энергетической политики Евросоюза и ее стратегическим интересам.

"Европарламент подчеркивает, что в настоящее время Евросоюз является главным торговым партнером России и что ЕС сохранит свою позицию в качестве ключевого экономического партнера в обозримом будущем. Но в то же время он указывает на то, что газопровод "Северный поток-2" усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам – и поэтому должен быть остановлен", – говорится в тексте доклада.

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Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​​

В ЕС нанесли сильнейший удар по газопроводу Путина

​​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Рагули, научитесь уже различать Европарламент и Еврокомиссию. Все решения в ЕС принимает Еврокомиссия, а Европарламент это сборище списанных у себя на родине лузеров, которых туда ссылают, чтобы они там резолюции, необязательные к исполнению, принимали и под ногами не мешались.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Мелочь, а приятно! Капля камень долбит.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Отдайте эту резолюцию пете, он любит такие яркие, но ничего незначащие бумажки коллекционировать)
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Белый господин
Белый господин
Шапиро Женька, откуда знаете? Может звали, но не пошли. Кстати, это официальная позиция российского парламента.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Снова проходил мимо: Нет чтобы им в Европарламента Вас и других российских комментаторов позвать посоветоваться. Вы бы им, глупым, всё обьяснили. Так ведь не зовут, гады, "почему-то".😃
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