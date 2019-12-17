По рекордно низким процентам: Гончарук объявил о дешевых кредитах для бизнеса

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что падение уровня инфляции позволяет говорить о снижении кредитных ставок уже в 2020 году.

"Имеем достаточно низкий уровень инфляции – 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", – сообщил Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, стратегия правительства продолжать вместе с Национальным банком политику удешевления кредитования.

"Мы поставили себе цель – чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом – около 14%, осенью – под 12% годовых в гривне", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что падение уровня инфляции позволяет говорить о снижении кредитных ставок уже в 2020 году

Как сообщал OBOZREVATEL:

Правление Национального банка Украины 12 декабря приняло решение снизить учетную ставку. Данное решение приведет к удешевлению кредитов (примерно на 70% от снижения учетной ставки).

В частности, ставка будет снижена на два процента – с 15,5 до 13,5% годовых.

Глава НБУ Яков Смолий подчеркнул, что регулятор ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривни приводит к более быстрому снижению инфляционного давления, чем ожидалось изначально.

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