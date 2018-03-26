"Уже строим газопровод": Польша собралась "подложить свинью" Газпрому

Польша может заменить российский газ импортом из Норвегии и США, чтобы не зависеть от поставок Москвы.

По словам посла в Москве Влодзимежа Марчиняка, у Польши есть возможности получать объемы сжиженного газа, достаточные для обеспечения страны и региона, передает ТАСС.

"Мы стремимся к диверсификации источников. У нас есть добыча в Польше. Импортируем значительную часть пока из России. Направления нашей политики диверсификации публично заявлены. Мы хотим покупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Это одно из наших направлений. Второе – импорт сжиженного газа, и его можно покупать у разных поставщиков", – заявил Марчиняк.

При этом дипломат подчеркнул, что вопрос не в том, чтобы отказаться от поставок газа из России, а в том, "чтобы от них не зависеть".

Посол также отметил, что Польша может покупать газ не только у США, и уже начала строить газопровод для поставок из Норвегии.

"Опыт доказывает, что зависимость от "Газпрома" обходится очень дорого", – заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России заговорили о трудностях с транзитом газав Европу.