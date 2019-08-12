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"Урожая недостаточно!" Украинцев предупредили о росте цен на главные продукты

1.8т Читать материал на украинском

В Украине хлеб, мука и макароны будут расти в цене до конца осени, несмотря на то, что хлебная корзина за полгода уже подорожала на 9%.

"По хлебобулочным изделиям наблюдается ежемесячный рост на 1,5-2%. Хлебопеки планово поднимают рентабельность социально значимых сортов хлеба", – сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Сегодня".

В то же время замгендиректора Укранской агарной конфедерации Наталия Зарицкая прогнозирует, что в целом осенний рост может достичь и 15%.

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"В частности, Украина мало засевает рожь, которая к тому же идет на экспорт. В итоге ржаной муки может быть недостаточно. На рост стоимости муки, макарон влияет и возможное удорожание топлива", – добавила Зарицкая.

Таким образом, осенью батон может подорожать до 16 грн (+2 грн), белая мука – до 17-18 грн (+2,5 грн), макароны – до 15 грн (+1,9 грн).

При этом Зарицкая считает, что гречка может подскочить в цене на 20%, а Пендзин уверен в подорожании на 30-40%.

Хлеб, мука и макароны будут расти в цене до конца осени

Хлеб, мука и макароны будут расти в цене до конца осени

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Читайте все новости по теме "Качество продуктов в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Качество продуктов в Украине Цены на продукты
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Вылыкая аграрная держава! С другой стороны,главное,шо здобулы гидность и томос!
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Serov Oleg
Serov Oleg
прочитал в укросми,что уже буряк(свеклу)из узбекистана!!! завозят....кошмар...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Что, уже даже и аграрной державой стать не получается?? Не хватает урожая прокормить и без того уменьшившееся население??
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