Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Юкия Амано умер в понедельник, 22 июля.

Как сообщает ТАСС, мужчина скончался на 73-м году жизни.

"Секретариат Международного агентства по атомной энергии с глубочайшей печалью информирует о кончине генерального директора Юкии Амано", — говорится в сообщении организации.

Незадолго до кончины он планировал направить в совет управляющих агентства заявление об отставке. В письме собирался отметить, что гордится тем, чего агентство достигло за последние десять лет в области мирного атома, добавили в заявлении секретариата.

В связи с кончиной Амано, над штаб-квартирой МАГАТЭ в Вене будет приспущен флаг агентства.

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Юкия Амано ТАСС

Его возможными преемниками называли представителя Аргентины в МАГАТЭ Рафаэля Гросси и румынского дипломата, координатора организации Корнеля Феруту.

Амано возглавил надзорную организацию при ООН в декабре 2009 года. Одним из главных его достижений было заключение сделки по иранской атомной программе. Весной 2019 года, после выхода США, Иран приостановил выполнение ряда обязательств по ней — в том числе увеличил производство обогащенного урана и тяжелой воды выше оговоренных нормативов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, СМИ заявили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Информацию распространили росСМИ со ссылкой на слова директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

Позже политолог извинился за сообщение о кончине президента Бердымухамедова. По его словам, информацию опровергли те же источники.

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