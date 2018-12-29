"Укрзалізниця" устроила крупное ЧП: подробности скандала

"Укрзалізницю" обвинили в блокировке подачи вагонов и отгрузки топлива в адрес всех коммерческих получателей со станции Новоград-Волынский (Житомирская область).

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на письмо грузоотправителя, - компании "Ясунь Транс 27", в ответ на претензию "ОККОСХІДІНВЕСТ", ТОВ "Кворум-Нафта" и несколько других получателей.

"Филиал "ЦТЛ" ПАТ "Укрзалізниця", несмотря на наличие пустых вагоно-цистерн и согласованных планов перевозок, умышленно и безосновательно не осуществляет их подачу на ЛВДС "Новоград-Волынский" для загрузки дизельного топлива. Компания также не дает никаких пояснений, фактически блокируя всю нашу деятельность", - говорится в письме.

Отмечается, что всего, за два дня блокады отгрузок, в адрес получателей не отправлено более 120 вагоно-цистерн с дизельным топливом.

"Укрзалізниця" Радіо Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году "Укрзалізниця" запланировала два этапа повышения стоимости билетов на пассажирские поезда. В частности, проезд подорожает весной и осенью.