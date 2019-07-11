Прекратит доставку? Вокруг "Укрпочты" разгорелся новый скандал

"Укрпочта" прекратит доставку пенсий с 1 января 2020 года, если не будет выполнено условие предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного фонда.

"Мы приложили много усилий, чтобы получить шанс на изменения, и больше не хотим его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее второго по размеру работодателя Украины", – говорится в открытом письме генерального директора почтового оператора Игоря Смелянского к премьер-министру Владимиру Гройсману, министру социальной политики Андрею Реве, вице-премьер-министру Павлу Розенко и главе правления Пенсионного фонда Евгению Капинусу, передает "Интерфакс-Украина".

"Поэтому я заранее предупреждаю вас, Минсоцполитики и Пенсионный фонд, что с 1 января 2020 года "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу", – отметил Смелянский.

По его словам, у правительства есть время до 1 сентября для выбора одного из двух путей решения вопроса пересмотра тарифа по доставке пенсий.

"Первый – принять новый тариф на доставку пенсий, который был утвержден Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли еще в ноябре 2017 года. Но он торпедируется Министерством социальной политики. Второй путь – вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок определил ее стоимость", – сообщил Смелянский.

Руководитель "Укрпочты" отметил, что в течение трех последних лет компания активно обновляла свои активы и достигла договоренностей с международными и частными финансовыми институтами, которые готовы инвестировать в развитие компании.

Однако, по его словам, инвестиции невозможны без пересмотра тарифа на доставку пенсии, который остается неизменным с 2004 года, несмотря на рост заработных плат, цены топлива и других его составляющих.

"Это должно быть на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не с регулируемым тарифом или выписанным под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса. Нельзя нарушать права человека, вынуждая, особенно пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, получать выплаты только в одном банковском учреждении, к которому еще надо ехать 30-50 км", – добавил Смелянский.

Он напомнил, что год назад после громких заявлений о закрытии отделений и увольнении почтальонов, а также после личного вмешательства пятого президента Петра Порошенко, "Укрпочта" получила от Пенсионного фонда 500 млн гривен на покрытие убыточности тарифа. Однако эти деньги покрыли расходы лишь на полгода.

"Мы бы хотели избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучиваем проблему заблаговременно, чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа и все стороны успели подготовиться к открытому тендеру", – резюмировал Смелянский.

"Укрпочта" прекратит доставку пенсий с 1 января 2020 года, если не будет выполнено условие предоставления рыночного тарифа

Напомним, ранее генеральный директор "Укрпочты" заявил, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращения доставки пенсий, а также предложил уволиться менеджменту украинского государственного оператора почтовой связи.

В итоге Порошенко предложил Кабинету министров выделить 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы обеспечить "Укрпочте" компенсацию расходов на доставку пенсий.

Также Порошенко попросил Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

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