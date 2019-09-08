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9 сентября • обновлено в 11:10
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"Укроборонпром" попадет "под крыло" Минобороны: Данилюк раскрыл детали

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Основным акционером государственного концерна "Укроборонпром" скорее всего станет Министерство обороны.

Об этом заявил секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью "Радио свобода", который подчеркнул, что это решение "утвердили".

"Укроборонпром" попадет "под крыло" Минобороны: Данилюк раскрыл детали

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"Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны – это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующий связь с президентом", - заявил чиновник.

По словам Данилюка, предприятие ждет серьезная оптимизация.

"Самая правильная модель – превратить это в холдинг, где четко продуманная система управления: есть наблюдательный совет, четкие процедуры – как назначается руководство, как оценивается его работа, аудит, закупки. То есть все это должно быть, как в нормальном бизнесе, построено по четким правилам. Именно такую ​​трансформацию мы сейчас и хотим делать", - заявил он.

Также Данилюк отметил о происходящих совещаниях с руководством "Укроборонпрома".

"Часто общаемся и с новым руководителем "Укроборонпрома", проговариваем вопрос: где кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от президента на реформирование "Укроборонпрома"", - заявил чиновник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что работник предприятия "Укроборонпром" передавал секретные данные в Россию.

До этого стало известно, что в Раде хотят ликвидировать "Укроборонпром".

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Тема
Реформы Зеленского
Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скорей всего под сраку,тамможно глистов ковырять.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как в анекдоте поднялся высоко орёл вылазит из сра-ки глист укряоборонпром а не обосрешся .
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скорей всего под сра-ку ,там можно страх ковырять.
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