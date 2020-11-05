'Укрэнерго' повысили тариф на передачу электроэнергии на 30%

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с декабря будет повышен на 30% и составит 312,76 гривни за МВт-час.

Соответствующее решение утвердила Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

С 1 августа для "Укрэнерго" действовал тариф на передачу в размере 240,23 гривни за МВт-час.

"Утвержденный регулятором тариф на декабрь 2020 года является минимально возможным, поскольку покрывает только те расходы, которые компания уже понесла по факту. Это прежде всего отчисления в госбюджет за 2019 год и компенсация расходов поставщикам универсальных услуг на уплату "зеленого" тарифа частным домохозяйствам" , – говорится в сообщении.

Представители "Укрэнерго" отметили, что отсутствие в структуре тарифа на передачу достаточного объема средств для финансирования "зеленого" тарифа стало основной причиной негативного финансового результата компании.

По итогам 9 месяцев 2020 года убыток компании превысил 28 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей не будут повышать. Однако власти не исключают дальнейшего подорожания.