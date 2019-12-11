Строительная афера века: куда олигарх потратил миллионы украинцев

Скандально известный пранкер Джокер слил в сеть очередную порцию компромата, теперь уже на одиозного столичного застройщика Максима Микитася. Судя из опубликованной переписки, экс-президент госкорпорации "Укрбуд" даже после ухода с должности имел влияние на все процессы, происходящие в компании через ее гендиректора Олега Майбороду.

Сейчас же "Укрбуд" погряз в коррупционных скандалах, строительство объектов компании остановлено, десятки тысяч людей могут остаться на улице, и все это не в последнюю очередь благодаря самому Микитасю. Подробности – в OBOZREVATEL.

Главное:

В сеть слили переписку Микитася и Майбороды, исходя из которой застройщик вытащил из компании "Укрбуд" миллионы гривен и сотни тысяч долларов и евро.

На данный момент "Укрбуд" попала в громкий скандал. Из-за отсутствия денег, компания не может завершить строительство объектов.

Для возведения объектов не хватает $60 млн. Есть вероятность, что накануне Микитась сам вывел эти деньги из компании.

Теперь 40 000 человек могут остаться без крыши над головой.

"Будет интересно и очень криминально"

Во вторник, 10 декабря, в Telegram-канале Джокера появилась первая порция переписки Микитася с Майбородой. В ней Микитась хвастался перед Майбородой авто, которое приобрел за 650 тысяч евро.

На скриншотах видно, как проходила сделка по покупке машины застройщику. "Фотку машины сбрось. А то банк не верит, за что платим. Покупаю отсюда на себя", – писал Майборода Микитасю. Тот в ответ прислал снимки элитного авто.

"Машину безнальную часть оплатили. Они уже получили. Завтра передает еще 40. И потом растаможка, пошлина (еще 120)", – отчитался Майборода.

Кроме того, они пообщаться и о строительстве. В частности, Микитась просил Майбороду связаться с "Андреем от Кривецкого". СМИ предполагают, что речь может идти об экс-нардепе, члене ВО "Свобода" Игоре Кривецком, который владеет бизнесом в гостиничной и ресторанной сферах, а также в сфере жилищного строительства.

Микитась: "Андрей от Кривецкого. Свяжись с ним по Осокоркам (экс-президент "Укрбуда" приобрел там дом – Ред.)". "Подготовь на четверг $300 тыс. – задаток на Мичурина".

Позже Джокер опубликовал новую порцию переписки, в которой Микитась требует от Майбороды передать крупные суммы денег третьим лицам.

Так, $700 должен был получить некий Слава "за выборы". Далее Микитась просит срочно "передать 9659 евро" и сбрасывает номер неизвестного под именем Антон. Позже экс-нардеп договаривается о передаче $25 тыс. "своему Игорю", на что Майборода отвечает:"Привет, ок. Ляпунов сказал, что ему надо 65 965 евро".

И так на протяжении всей переписки стороны кидают друг другу сообщения о передаче денег неизвестным лицам: "мне надо 1,5 млн грн и $25 тыс.", "надо срочно $50 тыс., запиши Шулявский мост", "срочно передай $9500", "передай 1 млн грн", и это не все. Всего за каких-то полгода, с лета 2018 по конец года, собеседники "напередавали" денег на сумму почти 29 млн гривен, $760 тыс. и более 115 тыс. евро.

Из переписки становится ясно, что Микитась "крутил" Майбородой в своих интересах. Он регулярно интересовался, что осталось на счетах "Укрбуда" и спрашивал у последнего, что у него "на кассе".

Также, Микитась отправлял в мессенджере сводные таблицы по своим расходам. Лидировали в списке выборы, элитные дома и автомобили.

Кроме того, в переписке четко можно отследить, что происходило, когда финансовые проблемы "Укрбуда", оказавшегося на грани банкротства, всплыли наружу. "Не позволяй себя разводить. Вернись, я тебе все расскажу", "Отдай миллион", "Не надо мне пафосный слов", "Я сам со всем разберусь", – буквально атаковал Микитась Майбороду сообщениями.

"Не советуй мне, у кого забирать деньги и за что жить!", "Я тебе это не прощу", "Очень недоволен твоей работой!" – возмущался он. "Уедь, я сам решу", – советовал он Майбороде.

Также переписка зафиксировала вранье Микитася о продаже "Укрбуда". Застройщик утверждал, что не имеет никакого отношения к корпорации после ухода, однако как оказалось, ему просто "сказали так говорить".

А в это время "Укрбуд" ищет миллионы долларов на дофинансирование

Вся переписка сплыла на фоне крупного скандала вокруг государственной корпорации "Укрбуд", а точнее частной компании "Укрбуд девелопмент", владельцем которого до недавнего времени являлся Микитась, или, как он сам утверждает, еще является.

Стоит прояснить, что госкорпорация "Укрбуд" существует с 1991 года и занимается промышленным строительством по всей Украине. В состав корпорации входит 18 госпредприятий и 80 частных компаний, среди которых и "Укрбуд девелопмент", которая была зарегистрирована в 2004 году.

Как пишут СМИ, за последние 15 лет государственная корпорация не построила ничего. А "Укрбуд Девелопмент" является девелопером и инвестором всех жилых комплексов, строящихся в Киеве под брендом "Укрбуд".

Впрочем, к госкомпании Микитась тоже имеет отношение, так как с 2010 по 2016 год был ее президентом. С того момента он фактически "приватизировал" государственную компанию и начал играть по своим правилам. Корпорация стала участвовать в непрозрачных схемах, "Укрбуд" с завидной регулярностью выигрывал тендеры в Киеве, а после часто оказывалось, что это всего лишь результат махинаций, подставных участников конкурсов и коррупции.

Максим Микитась "Экономическая правда"

Находясь на своей должности в "Укрбуде", Микитась становится депутатом Киевского горсовета, где занимает пост заместителя председателя депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Так Микитась стал отвечать за застройку всей столицы. И, разумеется, "Укрбуд" не остался обиженным.

В 2016 году местный депутат выигрывает на выборах в Верховную Раду и становится уже народным, что обязало его уйти с должности президента госкорпорации. Свою частную компанию тогдашний нардеп по трастовому соглашению передал в управление не кому иному, как Олегу Майбороде. Но, как заявляет сам политик, он остался бенефициаром всех основных компаний, в том числе и "Укрбуд Девелопмент". Если по-простому, то нардеп продолжал влиять на все процессы в строительной компании, и отлично устроился в бюджетном комитете ВР, чтобы выбивать для "Укрбуда", а значить и для себя все больше денег.

Олег Майборода "Укрбуд"

Но после смены власти, что-то пошло не так. В июле 2019 года Микитась пробовал вновь пройти в Верховную Раду, но проиграл на внеочередных выборах. Тогда летом и появились первые тревожные звоночки в отношении застройщика.

На сайте Администрации президента появилась петиция от инвесторов 26 жилищных комплексов, строящихся под брендом "Укрбуд". Они сообщали, что компания якобы перенесла сроки введения в эксплуатацию объектов на год и выразили опасения, что у "Укрбуда" нет денег для завершения проектов.

Авторы попросили помощи у президента, так как проблемы с получением оплаченного жилья грозят 40 000 человек.

По данным СМИ, летом компания искала финансирование в размере 1,5-2 млрд грн на достройку объектов, а в сентябре появляется заявление владельца "Укрбуд Девелопмент" о продаже компании. Говорят, что причиной мог стать как раз дефицит оборотных средств.

Но, что самое интересное, Микитась сам вывел необходимые на достройку комплексов 1,5 млрд грн, рассчитывая, что это никак не навредит крупной компании, а по факту оставил десятки тысяч людей без крыши над головой.

На вопрос, куда делись деньги, ответил гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода. Он опубликовал фото элитного авто с подписью: "Это одна из последних машин Максима Микитася – Lamborghini Urus, стоимостью 700 000 долларов. Была первая в Украине.

"Есть и бронированный Майбах – за 600 тысяч долларов, есть и Aston Martin – за 300 000. И это самый простой пример для ответа на вопрос "куда делись деньги", – добавил он.

Тут же мы можем вспомнить и переписку, опубликованную Джокером, где также имеется немало данных о том, куда ушли деньги инвесторов, и что в этом также был замешен сам Майборода. Впрочем, этим должны заниматься правоохранительные органы.

Сейчас же Микитась заявляет, что компанию о не продавал, а Майборода мошенническим путем переписал активы девелоперской компании на ресторатора Дмитрия Федотенкова. Микитась признает, что потерял контроль на компанией, но в то же время утверждает, что "Укрбуд", как и раньше, принадлежит ему.

Более того, он обвинил менеджмент "Укрбуд Девелопмент" в выводе активов с доходностью более 4 млрд грн.

А пока бывшие друзья и партнеры кидаются в друг друга взаимными обвинениями, инвесторы устраивают пикеты под Офисом президента понимая, что лишаются и немалых денег, и квадратных метров.

Махинации Микитася с "Укрбудом"

За время своей главенствования, связанные с "Укрбудом" и Микитасем компании выигрывали все: тендеры на ремонт школ, строительство Шулявского моста, и даже умудрились построить высотку на месте райотдела полиции.

В то время исполнительный орган КГГА согласовал решение проекта строительства административного здания и помещения Печерского РУВД на улице Кутузова, 18/7 на 18 этажей. Но вместо этого "Укрбуд" умудрился по этому адресу и с тем же разрешением возвести 25-этажный жилой дом. В результате – в одном здании и ЖК, и полиция.

Максим Микитась "РБК"

Учитывая, что данный земельный участок входит в границы исторического ареала Киева, строительство какого-либо объекта на этой территории должно быть согласовано с Департаментом культуры КГГА, и он должен дать свое разрешение на строительство. Но, разумеется, никаких согласований нет.

Еще один скандальный объект ЖК "Подол Град" на Воздвиженке, был куплен у "Киевгорстрой-1", который ранее возглавлял нардеп от "Партии регионов" Алексей Омельяненко. Кстати, он же являлся главой наблюдательного совета Укргазбанка. В 2018 году Генпрокуратура объявила о подозрении Омельяненко в хищении сотни миллионов гривень из возглавляемого им финучреждения в 2008-2014 гг.

Бывший нардеп был арестован судом с возможностью внесения залога в размере более 90 млн грн. Но в июне 2019 года Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения подозреваемому, и отпустил Омельяненко фактически "под честное слово".

Алексей Омельяненко

На данный момент стройка на улице Вознесенской находится в подвешенном состоянии. Разрешения на строительство уже давным-давно отменили, но Микитася это мало заботит, поэтому строительство периодически возобновляются несмотря на протесты местных жителей.

Еще один момент из скандальной деятельности Микатася, который расследуют правоохранители – коррупционная схема, в ходе которой госбюджет потерпел убытки в размере 80 млн гривень.

Суть скандала очень простая. У Нацгвардии был участок земли в самом дорогом районе Киева – на Печерске (территория бывшей военной части). Он предназначался для строительства жилья военным. Нацгвардия договорилась с "Укрбудом" – они построят многоэтажку на этом участке, 50 квартир отдадут военным, а остальное – продадут. Казалось бы, обмен взаимовыгодный.

Но после "Укрбуд" заключил дополнительное соглашение и военным предоставил квартиры не в самом сердце столице, а на окраине – в районе станции метро "Бориспольская". Там жилье в разы дешевле, а квартиры – хуже.

"Действия экс-командующего НГУ и гендиректора компании-застройщика "Укрбуд Девелопмент" квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, оценщика – по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании им меры пресечения", – говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро.

Как известно, 14 мая 2019 года НАБУ задержало бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен. 20 мая Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен.

А 2 октября по тому же делу задержали и Микитася. Но уже через два дня ВАКС его отпустил под залог в 5,5 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет. Прокуроры САП добились обжалования данного решение, в итоге Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения и постановила взять Микитася под стражу с залогом в 80 млн гривен. 25 октября скандальный застройщик внес необходимую сумму и вышел из СИЗО.

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