В Украине упростили ремонт в квартирах: Кабмин отменил ряд разрешений

В Украине Кабинет министров изменил перечень строительных работ, для которых не нужно получать специальное разрешение.
Соответствующее решение зафиксировано в постановлении правительства "О внесении изменений в перечень строительных работ, при которых не требуются документы, дающие право на их выполнение, и после завершения которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию". Документ вступит в силу сразу после официальной публикации, передает "Сегодня".
Разрешения теперь не потребуются для таких работ:
замена труб водоснабжения и теплоснабжения;
оборудование дома индивидуальными счетчиками тепла;
ремонт кровли;
установка противопожарных систем;
устройство придомовой территории;
работы по теплоизоляции здания для зданий класса риска СС2 и СС3 (ранее – только для CC1).
Новые нормы касаются объектов, которые уже введены в эксплуатацию, и требуют капитального ремонта и технического переоснащения.
Авито
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Кабинет министров разрешил отдельным квартирам в старых домах самостоятельно регулировать подачу тепла. Но вместе с тем может появиться и целый ряд проблем. Если новой возможностью будут неразумно пользоваться, часть домов может вовсе нарушить баланс в системе отопления и остаться у разбитого корыта.
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