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/Новости экономики

В Украине упростили ремонт в квартирах: Кабмин отменил ряд разрешений

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В Украине Кабинет министров изменил перечень строительных работ, для которых не нужно получать специальное разрешение.

Соответствующее решение зафиксировано в постановлении правительства "О внесении изменений в перечень строительных работ, при которых не требуются документы, дающие право на их выполнение, и после завершения которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию". Документ вступит в силу сразу после официальной публикации, передает "Сегодня".

Разрешения теперь не потребуются для таких работ:

  • замена труб водоснабжения и теплоснабжения;

  • оборудование дома индивидуальными счетчиками тепла;

  • ремонт кровли;

  • установка противопожарных систем;

  • устройство придомовой территории;

  • работы по теплоизоляции здания для зданий класса риска СС2 и СС3 (ранее – только для CC1).

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Новые нормы касаются объектов, которые уже введены в эксплуатацию, и требуют капитального ремонта и технического переоснащения.

В Украине упростили ремонт в квартирах: Кабмин отменил ряд разрешений

Авито

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Кабинет министров разрешил отдельным квартирам в старых домах самостоятельно регулировать подачу тепла. Но вместе с тем может появиться и целый ряд проблем. Если новой возможностью будут неразумно пользоваться, часть домов может вовсе нарушить баланс в системе отопления и остаться у разбитого корыта.

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Место
Украина
Теги
квартираКабинет министров Украины
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Kozak Natalia
Kozak Natalia
Що таке "пристрій прибудинкової території"?!
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