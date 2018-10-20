Украинцев с субсидиями ждут жесткие проверки: жалобы на соседей и визиты инспекторов

В Украине запустили горячую линию для всех желающих пожаловаться на субсидиантов. Если сосед ездит на дорогом авто, зарабатывает в "тени" и при этом оформил себе коммунальную скидку, один телефонный звонок может лишить его помощи. Узнать, у кого есть скидка, а у кого нету, можно с помощью единой базы.

Кроме того, вскоре всех субсидиантов могут внести в "серые" и "белые" списки. Тех, кто теоритически мог скрыть реальную информацию о своих доходах, будут жестко проверять.

OBOZREVATEL разобрался, как и кто будет контролировать украинцев с "коммунальными скидками".

"Стучать" на соседа и экономить бюджетные средства

Как минимум 7-10% выделенных на субсидии денег тратится не по назначению, заявил замминистра соцполитики Виталий Музыченко на своем брифинге. Учитывая, что в этом году на коммунальную помощь потратят 71 млрд грн, это около 7 млрд грн. При этом, судя по примеру других стран, считает чиновник, реальное количество неэффективно потраченных средств может достигать десятков процентов.

Выход из этой ситуации – ужесточать критерии и контроль. Первое уже сделали, когда в мае этого года приняли решение больше не давать субсидии семьям с безработными, владельцам новых (не старше пяти лет) машин, квартир от 120 кв.м и домов от 200 кв.м. А над контролем правительство продолжает работать.

Уже сейчас украинцы могут воспользоваться двумя новшествами. Первое: узнать, кто получает субсидию, а кто нет, с помощью единого открытого реестра. В нем можно проверить любой адрес и узнать, получает ли субсидию, например, соседи. А если при этом сосед ездит на хорошей машине, отдыхает за границей или вы знаете о том, что он работает неоформленным, "настучать" можно по телефону 0-800-50-20-57.

Следующий шаг – ввести жесткие проверки всех, кто теоритически мог соврать в декларации. "Одним из аспектов развития ситуации на будущее мы видим необходимость введения выборочных проверок, которые будут базироваться на рискоориентированных подходах. То есть мы говорим о том, что нам необходимо оценивать риск мошенничества со стороны возможного потенциального получателя на этапе обращения, и потом уже формировать так сказать "серые" и "белые" списки, дающие возможность перейти к проверке тех, кто потенциально может предоставлять недостоверную информацию", - заявил Музыченко.

Речь идет в том числе о законопроекте "О социальной инспекции", который уже больше года находится на рассмотрении в Раде. Главная его идея – проверять субсидии должны инспекторы, которые не подчиняются территориальным подразделениям органов соцзащиты. Это позволит разделить функцию выдачи помощи и контроля. Кроме того, согласно документу, инспекторы смогут ходить по домам и квартирам субсидиантов.

"Каждое домохозяйство проверить нереально. Это должна быть армия инспекторов. Поэтому нужно менять принципы, чтобы мы понимали, кто может теоритически нарушать", - отмечает чиновник. Для этого в Минсоце создадут "условный портрет" нарушителя. Тех, кто будет ему соответствовать, будут жестко проверять.

Сколько украинцев незаконно получают помощь

В прошлом отопительном сезоне субсидию получали 6,9 млн семей (новые данные все еще собирают). Примерно в 14% этих семей есть как минимум один взрослый безработный. Чиновники подозревают, что на самом деле львиная часть из них просто работают без оформления. Именно поэтому по новым правилам безработный должен либо зарегистрироваться в Центре занятости, либо как минимум три месяца платить единый соцвзнос (минимальный его размер – 819 грн).

В Кабинете министров изучили опыт других стран. Так, в развитых экономиках не по назначению тратят примерно 2-5% выделяемой помощи, а в развивающихся (к ним относится и Украина) – 20-25%. Учитывая большой уровень теневой экономики (по разным оценкам он составляет около 40%), многие украинцы зарабатывают неофициально, или получают часть зарплат в конверте. При этом отследить такую занятость сложно, а при назначении субсидий определить настоящий доход – еще сложнее. В результате, как говорит Музыченко, скидки получают жители элитных домов и даже мэры достаточно крупных городов.