Украинцев призвали не откликаться на вакансии с удаленкой и высокой зарплатой: раскрыта опасность
Если в описании вакансии сказано, что работа требует наличие банковского счета, а также требуют переводить и принимать платежи – это тревожный звоночек
НБУ рекомендует отказаться от такого заработка, поскольку можно стать "платежным мулом" или "дропом"
Таких людей мошенники используют для отмывания средств
Украинцев призвали осторожно относиться к предложениям по удаленной работе с высокой зарплатой, без опыта работы, но с необходимым банковским счетом, а также с требованием принимать и переводить платежи.
Об этом сказано на странице Национального банка Украины в Facebook. Отмечается, что такие предложения должны насторожить, поскольку так вербуют "денежных мулов" или "дропов".
Это люди, которые помогают преступникам "отмывать" нелегальные средства, полученные от торговли наркотиками, людьми и путем кражи с платежных карточек. В НБУ напомнили, что эта деятельность незаконна и за нее можно попасть за решетку.
"Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным… В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение…", – говорится в сообщении.
Напомним, чтобы не попасть на крючок мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковского счета, нужно не только держать в секрете пин-код, но и раз в несколько месяцев его менять.
Как сообщал OBOZREVATEL, у киевского фотографа Владимира Корниенко мошенники украли 116 тысяч гривен с карт Приватбанка и Monobank. "Служба безопасности банка" общалась настолько профессионально, что у него даже не возникло подозрений, что это обман.
В Украине мошенники научились встраивать в телефоны вредоносные программы, создают целые сайты и пользуются доверием потенциальных жертв.