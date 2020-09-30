Украинцев призвали не откликаться на вакансии с удаленкой и высокой зарплатой: раскрыта опасность

Украинцев призвали осторожно относиться к предложениям по удаленной работе с высокой зарплатой, без опыта работы, но с необходимым банковским счетом, а также с требованием принимать и переводить платежи.

Об этом сказано на странице Национального банка Украины в Facebook. Отмечается, что такие предложения должны насторожить, поскольку так вербуют "денежных мулов" или "дропов".

Это люди, которые помогают преступникам "отмывать" нелегальные средства, полученные от торговли наркотиками, людьми и путем кражи с платежных карточек. В НБУ напомнили, что эта деятельность незаконна и за нее можно попасть за решетку.

"Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным… В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение…", – говорится в сообщении.

Напомним, чтобы не попасть на крючок мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковского счета, нужно не только держать в секрете пин-код, но и раз в несколько месяцев его менять.

Как сообщал OBOZREVATEL, у киевского фотографа Владимира Корниенко мошенники украли 116 тысяч гривен с карт Приватбанка и Monobank. "Служба безопасности банка" общалась настолько профессионально, что у него даже не возникло подозрений, что это обман.

В Украине мошенники научились встраивать в телефоны вредоносные программы, создают целые сайты и пользуются доверием потенциальных жертв.