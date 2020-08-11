Украинцев наказали на 8 млн гривен из-за нарушения карантина

За почти 6 месяцев в Украине нарушители карантина получили в судах штрафов более чем 8 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ Нацполиции Украины. Так, с 12 марта по 7 августа 2020 в Украине составлено 21,7 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина (ст. 44-3 КУоАП).

В суд было направлено 21,5 тыс. протоколов за нарушение правил карантина, из которых принято решение о взыскании штрафа по 601 протоколу.

Сообщается, что по решению суда наложено 498 штрафов. Также по решению суда нарушители карантина получили в судах штрафов на сумму 8,7 млн грн. Отмечается, что было уплачено 487 900 грн штрафов.

Как указано, наибольшую сумму штрафов наложено в Днепропетровской области – 1,39 млн грн (с которых уплачены 0 грн), Львовской области – 969 тысяч грн (из которых оплачено 0 грн), Сумской области – 697 тысяч (из которых оплачено 85 тысяч грн) и в Одесской области – 578 тысяч грн (из которых оплачено 34 тысяч грн). В Киеве – 340 тысяч грн (из которых оплачено 0 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации.

С 1 августа в Украине изменились правила адаптивного карантина, но рекомендации для граждан остались прежними.