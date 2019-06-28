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Украинцам выплатят повышенные пенсии: когда ждать прибавку

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Кабинет министров принял решение повысить до 2 тыс. грн пенсии тем украинцам, которые на данный момент получают меньше указанной суммы, но имеют полный стаж.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, для женщин это 30 лет, а для мужчин – 35. К примеру, если проработать 30 лет с минимальной зарплатой, на данный момент украинцы младше 65 лет имеет право на выплату в размере 1497 грн. Если же есть полный стаж и 65 лет, по закону пенсия должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты – 1671 грн.

"И первым, и вторым уже с 1 июля должны будут платить 2 тыс. грн. То есть если есть полный стаж и пенсия ниже 2 тыс., ее автоматически повысят до указанной суммы. А если пенсия, к примеру, 2001 грн, ее размер не пересмотрят. Всего повышение, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, коснется 2,5 млн человек", - сказано в материале.

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В Украине уже с 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько

Отмечается, что на 67 грн повысят выплаты украинцам с минимальными пенсиями, и на 670 грн – с максимальными. Пенсионеры будут получать как минимум 1564 грн. Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если сейчас, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля – 156,4 грн.

Украинцам выплатят повышенные пенсии: когда ждать прибавку

Украинцы с максимальными пенсиями получат прибавку в размере 670 грн. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Если до июля это 14,9 тыс. грн, то после – 15,6 тыс. грн. Чаще всего это те, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами. Например, народные депутаты, судьи и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсииКабинет министров Украины
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Офигеть....а как вы живёте??????? Ради этого вы прыгаете уже 29 лет???
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