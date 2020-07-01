В Украине выросли выплаты по безработице: сколько можно получить с 1 июля

В Украине с 1 июля 2020 года вырос на 380 грн максимальный размер выплат по безработице.

Как сообщили в Киевском городском центре занятости, теперь максимальная сумма составляет 8788 грн в месяц.

Увеличение выплат связано с повышением прожиточного минимума в стране. Размер минимальной помощи по безработице остался прежним: на период карантина он вырос с 650 до 1000 грн.

Сумма пособия по безработице рассчитывается в зависимости от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума.

Чтобы получать выплату по безработице сразу, нужно уволиться по согласию сторон. Если указать причину "по собственному желанию", деньги можно будет получать только спустя три месяца.

Итак, максимальная выплата:

50% зарплаты – стаж до 2 лет;

55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет;

60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;

70% зарплаты – стаж от 10 лет.

Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать деньги можно в течение 9 месяцев. Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Как сообщал OBOZREVATEL, с Украине с 1 марта минимальную выплату по безработице повысили с 1630 до 1800 грн.