Украинцам пересчитают пенсии по новой формуле: кто и сколько получит

В Украине в 2019 году впервые проведут индексацию пенсий по новым правилам. Она, как заявили в Министерстве социальной политики, коснется 10 млн человек. Как и во время прошлогоднего "осовременивания", чиновники пересчитают все выплаты по формуле. И если в прошлом году показатель заработной платы просто приравнивали к актуальному, в этот раз его повысят по новым правилам.

Соответствующие нововведения уже разработаны и приняты в действующем законе. Как рассказали OBOZREVATEL в Министерстве социальной политики, точный размер надбавок еще неизвестен, однако приблизительно оценить размер новой пенсии может любой украинец.

Как и кому пересчитают пенсии

В Украине уже много лет пенсии повышают на уровень инфляции. Если цены в стране выросли на 10%, то и минимальная пенсия должна прибавить десятую часть. В такой системе есть несколько больших "но". Главное из которых – абсолютно всем украинцам на заслуженном отдыхе увеличивали выплату практически на одну и ту же сумму: процент от минимальной пенсии.

Новая система эту норму изменит. Для примера рассчитаем, какую пенсию может получать украинец со средней заработной платой, вышедший в этом году на заслуженный отдых. Так, при расчете среднюю зарплату за два года (5,4 тыс. грн) в формуле должны умножить на стаж, 1% и коэффициент заработка (при средней зарплате он будет составлять единицу). При 35 годах стажа пенсия будет составлять около 1,8 тыс. грн.

При перерасчете сотрудники Пенсионного фонда повысят среднюю зарплату в 5,4 тыс. на 50% средней инфляции и 50% от роста зарплат на три года. Предположим, что инфляция в Украине будет на уровне 10%, а средний рост заработных плат составит 18%. В таком случае зарплату в формуле увеличат на 14% (10%/2 + 18%/2) – до 6,1 тыс. грн. В то время как общий размер пенсии после перерасчета составит 2,1 тыс. грн. То есть прибавка составит около 300 грн. Для сравнения, в этом году пенсии украинцев повышали дважды, и оба раза прибавка составила всего лишь около 60 грн.

В то же время, если пенсионер, который выходил на пенсию по тем же правилам (в 2018 году с 35 годами стажа) имел зарплату в два раза выше средней, на данный момент его пенсия может составлять 3,7 тыс. грн, а после перерасчета – 4,3 тыс. То есть в таком случае прибавка будет на уровне 600 грн.

"Будет проходить персональный пересчет. Сейчас никто не может сказать, как вам повысят пенсию. Нужно смотреть на данные по инфляции и среднему росту заработной платы, пока этих цифр нет, еще продолжается год", - пояснили OBOZREVATEL на горячей линии Пенсионного фонда.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко также отмечает: новые правила перерасчета будут более выгодными для украинских пенсионеров. "В законе сказано, что после ликвидации дефицита Пенсионного фонда прибавка может составить 100% от роста заработной платы. Тогда это будет действительно достаточное повышение", - отмечает ученая.

Согласно оценкам Министерства социальной политики, новые правила перерасчета коснутся около 10 млн украинцев (всего пенсии получают меньше 12 млн человек). Единственные, кто не попадет под указанные правила – те, кто вышел на заслуженный отдых по льготным условиям. Это могут быть судьи, военные. Также перерасчет не коснется украинцев с маленьким стажем (меньше 15 лет). Средний размер их пенсии, как и раньше, будет меньше минимального.

Бюджет Пенсионного фонда достигнет 166 млрд грн

В Украине в следующем году дефицит Пенсионного фонда достигнет рекордной отметки в 166 млрд грн. В Министерстве социальной политики отмечают: в эту сумму входят в том числе несвойственные расходы. То есть надбавки до минималки, пенсии судей, социальные пенсии и т.д. Однако, так или иначе, всю эту сумму придется компенсировать из государственного бюджета. В условиях дефицитного Пенсионного фонда проблемой может стать даже незначительные задержки, например из-за кассовых разрывов. Несколько месяцев назад платежи единого соцвзноса задержали, в итоге украинцы на заслуженном отдыхе больше недели сидели без выплат.

Несколько лет назад премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал: дефицит Пенсионного фонда полностью ликвидируют за 6 лет. Однако покамест "дырка" только растет. Если в этом году она составит около 140 млрд, то в следующем – почти на 16 млрд больше. Однако увеличение бюджета позволит, например, провести второй этап осовременивания пенсий военным и ввести новые правила перерасчета.

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова уверена: только действующая система высокие пенсии украинцев обеспечить не может. Третьякова считает, что в стране необходимо ввести "второй" уровень и часть взноса с зарплаты накапливать на личном счету. Собранные средства частные фонды должны будут инвестировать, иначе их просто съест инфляция. Чаще всего для таких инвестиций выбирают государственные ценные бумаги, недвижимость, банковские депозиты. При этом, если ничего не менять, пенсии, по мнению эксперта, будут с каждым годом сокращаться.

"Дело в том, что солидарная система по показателям демографии труда не может дать нам возможность сделать пенсию, которая бы заместила трудовые доходы на уровне 40% и больше. Это значит, что наши доходы на пенсии упадут на 60% минимум", – рассказала Третьякова.

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