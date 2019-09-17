Украинцам открыли доступ к запрещенным пропагандистским сайтам: что известно

В Украине во вторник, 17 сентября, внезапно заработали запрещенные пропагандистские сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Русская весна" и "Новоросс инфо".

Несколько интернет-провайдеров перестали блокировать подсанкционные ресурсы.

В частности, доступ открыли клиентам компании iРort в Борисполе. Отличился и провайдер "Макснет" из Харькова.

Украинцам открыли доступ к пропагандистским сайтам navigator.news

Украинцам открыли доступ к пропагандистским сайтам Скриншот

Украинцам открыли доступ к пропагандистским сайтам Скриншот

Украинцам открыли доступ к пропагандистским сайтам Скриншот

Украинцам открыли доступ к пропагандистским сайтам Скриншот

Примечательно, что накануне росСМИ также сообщили якобы об отмене блокировки сайтов украинскими операторами мобильной связи – Киевстар, Vodafone (Украина) и Lifesell.

"Корреспондент накануне закачал в планшет обновленную версию "Одноклассников": всё прекрасно работает без необходимости входа через VPN", – написал "Московский комсомолец".

Напомним, доступ к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и еще ряду пропагандистских ресурсов страны-оккупанта был ограничен по указу пятого президента Петра Порошенко в мае 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще несколько интернет-провайдеров попались на невыполнении указа президента. Вскоре после направления запроса компаниям, которые открыли доступ к запрещенным сайтам, они снова включили блокировку.

Юрист пояснил, какую лазейку находят провайдеры.

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