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20 февраля • обновлено в 11:18
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Украинцам объяснили, где и как безопасно одолжить деньги

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В Украине самый быстрый способ получить деньги в долг – оформить микрокредит.

Банки выдают кредиты не всем, а на оформление карты может уйти несколько дней. В то же время микрофинансовые организации выдают деньги оперативно, говорится в материале OBOZREVATEL.

"Самое важное – прежде чем брать, внимательно прочитайте условия. Все до последней буквы. Если есть сомнения, переспросите у менеджера. Иногда это ощущение доступности перекрывает разум и люди берут больше, чем им нужно", – сообщил финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

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Главные правила:

  • Оформить кредит на ту сумму и тот срок, с которыми не будет проблем с погашением.

  • Выбирать надежных кредиторов, которые проверяют своих клиентов и требуют личного присутствия при первом получении средств.

  • Внимательно читать условия выдачи кредита, не брать сразу несколько займов в разных учреждениях.

В Украине самый быстрый способ получить деньги в долг – оформить микрокредит

В Украине самый быстрый способ получить деньги в долг – оформить микрокредит

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 гривен. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Создание кредитного реестра кредитование Украины Кредитование в Украине
Место
Украина
Теги
быстрые кредиты кредит кредитный реестр
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