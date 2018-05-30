Украинским семьям будут оплачивать нянь из госбюджета

В Украине с 1 января 2019 года правительство будет компенсировать семьям средства на оплату няни для ребенка.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров совместно с органами местного самоуправления, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 30 мая.

"Вводим такое понятие, как муниципальная няня… Когда вы нанимаете няню для ухода за своим ребенком, мы будем вам компенсировать около 1,5 тыс. гривен каждый месяц заработной платы", – отметил Гройсман.

По его словам, украинцев должно быть больше. Поэтому власти будут принимать ряд решений, которые положительно повлияют на рождаемость.

В частности, с 1 сентября украинским семьям будут дарить бэбибоксы – комплекты необходимых детских вещей, среди которых памперсы, соски, салфетки, крем, одеяла и т. д.

"Он собран с любовью для того, чтобы на первых этапах жизни ребенка у мамы и семьи было все необходимое для присмотра за ним. Такая традиция есть во многих западных странах, и наше правительство внедряет эту традицию в Украине для поддержки рождаемости", – резюмировал Гройсман.

Ранее OBOZREVATEL писал, как государство помогало семьям с детьми в 2017 году.