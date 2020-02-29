Количество украинских трудовых мигрантов в России неуклонно снижается, российское направление становится невостребованным.

Такую информацию озвучил в эфире ObozTV президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его словам, все больше заробитчан ориентируются на Европу.

"Начиная с 2014 года украинцы начали выбирать для трудоустройства страны Европейского союза. Во-первых, из-за вооруженной агрессии (РФ на Донбассе. – Ред.). Во-вторых – санкции действуют и экономический рост в России остался где-то далеко в прошлом", – объяснил Воскобойник.

"И третий момент: если в России не уважают и не защищают права даже своих собственных граждан… Кому нужны украинцы?", – добавил он.

По его прогнозу, в будущем количество украинцев, которые работают в России, будет постоянно уменьшаться.

"Этот тренд уже не изменится. А количество людей, работающих в Европе, будет увеличиваться", – подчеркнул Воскобойник.

Все больше трудовых мигрантов из Украины отказываются ехать в Россию svoboda.org

Как писал OBOZREVATEL, по данным исследования, проведенного по заказу Международной организации по миграции, с 2017 по 2019 год около 65% пострадавших от торговли людьми украинцев попали в трудовое рабство именно в России.

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