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29 февраля • обновлено в 08:48
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Трудовые мигранты из Украины начали массово отказываться от России

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Количество украинских трудовых мигрантов в России неуклонно снижается, российское направление становится невостребованным.

Такую информацию озвучил в эфире ObozTV президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его словам, все больше заробитчан ориентируются на Европу.

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"Начиная с 2014 года украинцы начали выбирать для трудоустройства страны Европейского союза. Во-первых, из-за вооруженной агрессии (РФ на Донбассе. – Ред.). Во-вторых – санкции действуют и экономический рост в России остался где-то далеко в прошлом", – объяснил Воскобойник.

"И третий момент: если в России не уважают и не защищают права даже своих собственных граждан… Кому нужны украинцы?", – добавил он.

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По его прогнозу, в будущем количество украинцев, которые работают в России, будет постоянно уменьшаться.

"Этот тренд уже не изменится. А количество людей, работающих в Европе, будет увеличиваться", – подчеркнул Воскобойник.

Все больше трудовых мигрантов из Украины отказываются ехать в Россию

Все больше трудовых мигрантов из Украины отказываются ехать в Россию

svoboda.org

Как писал OBOZREVATEL, по данным исследования, проведенного по заказу Международной организации по миграции, с 2017 по 2019 год около 65% пострадавших от торговли людьми украинцев попали в трудовое рабство именно в России.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Трудовая миграция из Украины Российско-украинский конфликт Кризис в России Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Василий Воскобойник
Место
Россия
Теги
трудоустройство заробитчане трудовая миграция
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
чем гордость? что в упоротых нет работы ?
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1
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Намазав ж@пу вазелином, Убив все русское в себе, В Европу рвется Украина. Повесив ценник на пи%де...
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2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Аха, утешай себя)
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1
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