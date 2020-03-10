Партия Ляшко потратила больше "Слуги народа": раскрыты расходы политсил за 2019 год

Всего украинские партии потратили в прошлом году около 2,5 млрд гривен. Из них большая часть расходов – это избирательные кампании.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на финотчеты партий, представленные в НАПК.

Так, Радикальная партия Олега Ляшко в течение года потратила на уставную деятельность 493 млн грн, "Слуга Народа" - 479 млн. На третьем месте по расходам ВО "Батькивщина" - 375 млн. За ней расположились "Европейская солидарность" - 270 млн и "Голос" - 255 млн.

Меньшие затраты у "Оппозиционного блока" - 179 млн, "Украинской стратегии Гройсмана" - 117 млн, и ВО "Свобода" - 100 млн. Партия "Сила и честь" потратила 35 млн, "Партия Шария" - 9 млн.

Всего украинские партии потратили в 2019 году около 2,5 млрд гривен. Из них 63% расходов - это оплата парламентской и президентской избирательных кампаний.

"Полученные данные развенчивают миф о слепую веру в новые лица. По-прежнему успех на выборах требует серьезных финансовых вливаний. Финансовый отчет "Слуги Народа" подтверждает этот тезис. Организация выборов требует значительных средств и ни одна партия не может полностью полагаться только на работу собственных волонтеров, поддержку виртуальных Интернет-команд или привлечения граждан на низовом уровне. Украинские выборы все еще остаются чрезвычайно дорогими и одного только энтузиазма партийного аппарата или поддержки граждан мало для проведения полномасштабной кампании в рамках всей страны", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Во внимание принимались затраты партий, которые на последних парламентских выборах набрали более 2% голосов. Данные без информации об "Оппозиционной платформы "За життя", отчет которой не позволяет оценить общие расходы за 2019 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное управление делами запланировало повысить расходы на загранвизиты президента Владимира Зеленского и его делегации с 41,2 млн грн до 79,1 млн грн.

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