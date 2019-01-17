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''Украинские ДРГ на мусоровозах'': сеть высмеяла крупное ЧП в ''ДНР''

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В оккупированном Донецке коммунальные службы не вывозят накопившийся с Нового года мусор, что стало объектом насмешек в адрес "народной республики".

"Украинские ДРГ на мусоровозах" вернулись, только теперь они не обстреливают Донецк из минометов, а подбрасывают мусор дончанам во дворы", – пишет в Twitter блогер Денис Казанский.

По его словам, сами "ДНРовцы" уже вовсю стебутся над своей "республикой" и ее пропагандистами.

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“Расти кучка большая, пребольшая. Не иначе, ДРГ подбрасывают по ночам мусор в баке. Ну вы помните, как в 15-м мусоровозы кошмарили Донецк. Тактику поменяли. Теперь не с минометами ездят, а набирают мусор на свалках и подбрасывают назад в баки возле жилых домов. Ну вы поняли. Тиф, чума, сибирская язва. Эпидемию хотят вызвать. Коварные какие", – иронизирует житель Донецка Сергей Варм.

"Люди жалуются, но кого это волнует? Население бесправно, можно на него наплевать", – резюмировал Казанский.

''Украинские ДРГ на мусоровозах'': сеть высмеяла крупное ЧП в ''ДНР''
''Украинские ДРГ на мусоровозах'': сеть высмеяла крупное ЧП в ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Бенес Айо рассказал о тяжелой экономической ситуации в ОРДО, которая превратилась в нищую территорию с бесправным населением.

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Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
На Украине ситуация вокруг вывоза мусора стала буквально катастрофической. И если раньше звание «мусорной столицы» носил город Львов, теперь вперед вырвался Киев.Нищим украинцам ничего больше не остается, как выбрасывать пакеты с мусором в своем собственном дворе. Причем люди делают это ночью, чтобы соседи не видели, из какого окна летит мешок. Это значит, что им все еще стыдно за свои действия, однако у них, увы, нет другого выхода.С недавнего времени в Киеве услуга по вывозу мусора не входит в перечень коммунальных платежей по квартплате. За утилизацию твердых бытовых отходов приходится платить отдельно, причем стоимость далеко не маленькая.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, https://youtu.be/g75COmBSmtI
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, Тем временем украинские экологи уже забили тревогу. Специалисты утверждают, что, если жадные предприниматели не откроют полигон в Подгорицах в ближайшее время, мусор из города будет вывозиться раз в три дня. Уже сегодня Киев буквально утопает в мусоре, а скоро будет еще хуже.
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