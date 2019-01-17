''Украинские ДРГ на мусоровозах'': сеть высмеяла крупное ЧП в ''ДНР''

В оккупированном Донецке коммунальные службы не вывозят накопившийся с Нового года мусор, что стало объектом насмешек в адрес "народной республики".

"Украинские ДРГ на мусоровозах" вернулись, только теперь они не обстреливают Донецк из минометов, а подбрасывают мусор дончанам во дворы", – пишет в Twitter блогер Денис Казанский.

По его словам, сами "ДНРовцы" уже вовсю стебутся над своей "республикой" и ее пропагандистами.

“Расти кучка большая, пребольшая. Не иначе, ДРГ подбрасывают по ночам мусор в баке. Ну вы помните, как в 15-м мусоровозы кошмарили Донецк. Тактику поменяли. Теперь не с минометами ездят, а набирают мусор на свалках и подбрасывают назад в баки возле жилых домов. Ну вы поняли. Тиф, чума, сибирская язва. Эпидемию хотят вызвать. Коварные какие", – иронизирует житель Донецка Сергей Варм.

"Люди жалуются, но кого это волнует? Население бесправно, можно на него наплевать", – резюмировал Казанский.

"Украинские ДРГ на мусоровозах" вернулись, только теперь они не обстреливают Донецк из минометов, а подбрасывают мусор дончанам во дворы.



Сами ДНРовцы уже вовсю стебутся на своей "республикой" и ее пропагандистами pic.twitter.com/QGtsmeJ7qi — Денис Казанський (@den_kazansky) 16 января 2019 г.

В ОРДЛО с начала года мусорный коллапс. Во всех городах примерно одинаковая ситуация. Это пост из Алчевска.



Неделю назад были сильные снегопады. С тех пор мусор так и бросили вывозить. Люди жалуются, но кого это волнует? Население бесправно, можно на него наплевать. pic.twitter.com/OwUbgvbzmq — Денис Казанський (@den_kazansky) 15 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Бенес Айо рассказал о тяжелой экономической ситуации в ОРДО, которая превратилась в нищую территорию с бесправным населением.

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