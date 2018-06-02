Украине предрекли прорыв в рейтинге Doing Business по важному показателю

Украина уже в текущем году может войти в первую десятку рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство".

Скачок в рейтинге может произойти благодаря позитивным изменения в строительной отрасли, которые сделала Украина, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в блоге для Delo.ua.

В частности, весной Кабинет министров принял постановление №327, которое уменьшает бюрократические процедуры и существенно упрощает ведение бизнеса, в частности, в строительстве.

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"Упрощается осуществление технадзора простых объектов строительства — теперь инженеры заказчиков строительства могут самостоятельно осуществлять технадзор объектов незначительного класса последствий СС1, а это более половины всех объектов строительства", – отметил Парцхаладзе.

Кроме того, отменена необходимость обязательного получения строительного адреса – объекты строительства теперь идентифицируются по кадастровому номеру земельного участка, что значительно упрощает работу, убирает бюрократические препятствия и сокращает сроки оформления процедур.

В документе также была прописана норма об отмене необходимости повторного получения исходящих данных Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для проектирования.

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Парцхаладзе отметил, что высокие позиции в Doing Вusiness являются основным индикатором для инвесторов в принятии решения о вложении средств. В частности, по подсчетам экспертов Всемирного банка, один пункт в общем рейтинге дает возможность стране привлечь до 600 млн долларов инвестиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Financial Times отмечала, что за последние шесть лет Украина достигла наибольшего прогресса в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business из всех стран постсоветского блока.