Украина заставила Россию заплатить за Крым: Москва пошла на крайние меры

Россия 19 августа обратилась в Арбитражный суд Парижа за пересмотром решения о компенсации Ощадбанку $1,3 млрд за активы в аннексированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции России, РФ оспаривает обоснованность применения Украиной в качестве основания иска по конфискованным активам в Крыму двустороннего соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Отмечается, что соглашение действует с 1 января 1992 года и, как отмечают в Минюсте России "не охватывает инвестиции советского периода".

"При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР. Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве", – говорится в сообщении.

Россия судится с Ощадбанком за активы в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 ноября 2018 года Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде Ощадбанк сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

23 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Ощадбанка и разрешил компенсировать ущерб, нанесенный Российской Федерацией, которая конфисковала крымские активы банка в размере 1,1 млрд долларов.

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