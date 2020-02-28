"Нафтогаз" запустит виртуальный реверс газа с Европой: что это значит для Украины

Оператор газотранспортной системы Украины и словацкий оператор Eustream с 1 марта запустят виртуальный реверс газа.

Он будет проходить через точку соединения "Вельке Капушаны" – "Ужгород". Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ.

Начиная со следующего месяца, операторы ежедневно будут предлагать мощность для рынка на уровне 10 млн куб. м в сутки (104 ГВтгод в сутки).

Операторы отметили, что мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина-Словакия, а значит она является прерывистой и может быть остановлена в случае отсутствия потока.

Представители ОГТСУ также отметили, что могут увеличить уровень виртуальных мощностей в случае наличия интереса со стороны рынка.

Виртуальный реверс газа будет выгодным для Украины, поскольку не нужно будет тратить газ на прокачку туда и обратно

Реверс предусматривает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны проводят взаимозачет.

Оператор газотранспортной системы Украины и словацкий оператор Eustream с 1 марта запустят виртуальный реверс газа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что "Оператор газотранспортной системы" намерен уже в 2020 году открыть виртуальный реверс с ЕС.

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