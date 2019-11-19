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19 ноября • обновлено в 14:52
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Украина закажет у Франции 20 патрульных кораблей

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Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей.

"От имени правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции Кристафом Кастанером об изготовлении и техподдержке 20 патрульных кораблей, 5 из них и все RIB-лодки построим в Украине", – написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам речь идет о соглашении на 136,5 млн евро

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"Спасибо Франции за поддержку в укреплении системы морской безопасности и охраны", – резюмировал Аваков.

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей

Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей

Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей

Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей

Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что вертолетный парк Министерства внутренних дел Украины пополнится 55 новыми летательными аппаратами производства "Airbus Helicopters".

Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты, которое подписали в Париже министр внутренних дел Арсен Аваков и государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Там Франция, собственно и предоставит кредит на покупку у себя же катеров. Естественно, впреддверии распродажи рагулячей земли.
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
50 вертолетов укра уже покупала у Франции, получила почему то всего 2
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Антошин Денис
Антошин Денис
Москитные надувной флот. Это интересно. Пару болончикоф дихлофоса, и все, нет флота
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