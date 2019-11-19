Украина закажет у Франции 20 патрульных кораблей

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей.

"От имени правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции Кристафом Кастанером об изготовлении и техподдержке 20 патрульных кораблей, 5 из них и все RIB-лодки построим в Украине", – написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам речь идет о соглашении на 136,5 млн евро

"Спасибо Франции за поддержку в укреплении системы морской безопасности и охраны", – резюмировал Аваков.

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков

Украина подписала соглашение с Францией об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков

От имени Правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции @CCastaner (136,5 млн. €) об изготовлении и техподдержку 20 патрульных кораблей, 5 из них и все RIBчовны построим в Украине. Спасибо Франции за поддержку в укреплении системы морской безопасности и охраны pic.twitter.com/TM2LaYOYqo - Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что вертолетный парк Министерства внутренних дел Украины пополнится 55 новыми летательными аппаратами производства "Airbus Helicopters".

Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты, которое подписали в Париже министр внутренних дел Арсен Аваков и государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

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