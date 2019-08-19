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Кремль держит в секрете: росСМИ назвали Украину крупнейшим должником РФ

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Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России. Киев суммарно задолжал около 3,7 миллиардов долларов.

Как сообщает РБК, по меньшей мере 17 государств в суме должны РФ около 27 млрд долларов по кредитам.

Отмечается, что правительство РФ держит в секрете финансовые и экспортные кредиты, выдаваемые другим. Информация становится публичной, только если Россия подписывает межправительственные соглашения, которые затем ратифицируются Госдумой, если о таких займах рассказывают официальные лица или информация раскрывается по линии государства-заемщика.

Украина попала в топ-3 крупнейших должников России

Украина попала в топ-3 крупнейших должников России

thekievtimes.ua

"Общую задолженность по российским госкредитам Минфин России оценивал на 1 мая 2019 года в 39,4 млрд долларов, из которых 15,8 млрд должны страны СНГ", – пишет издание.

Крупнейшим должником РФ является Беларусь – 7,55 миллиардов долларов на 1 июня 2019 года (эти данные предоставил белорусский Минфин).

Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла 7,52 млрд долларов, по данным Банка России.

На втором месте по задолженности перед РФ – Украина (суммарно - около 3,7 миллиардов долларов).

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"Киев, с точки зрения Москвы, по-прежнему должен 3,075 млрд долларов по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния приобрел в декабре 2013 года. В декабре 2015 года новая власть Украины объявила по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон. Россия подала на Украину в английский суд (облигации регулировались британским правом), и стороны судятся до сих пор", – говорится в статье.

"Украина этот долг перед РФ не признает, считая, что это были коммерческие бумаги, а не межгосударственный кредит, и пытаясь доказать, что Россия силой заставила выпустить эти бонды. Но Минфин России считает, что это был двусторонний межправительственная заем, и по-прежнему учитывает его на балансе ФНБ. Украина, со своей стороны, учитывает только долг перед Россией на 0,61 млрд долларов, образовавшийся еще в начале 1990-х годов за поставки российского газа", – сообщается в материале.

Отмечается, что в 1997 году стороны договорились в рамках раздела Черноморского флота, что этот долг будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета 97,8 млн долларов за аренду РФ базы Черноморского флота в Крыму.

Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, долг был заморожен на отметке 606 млн долларов, свидетельствуют данные украинского Минфина, но непонятно, произошло это до или после оккупации Крыма Россией.

При этом на третьем месте должников указана Венесуэла (3,5 млрд долларов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МИД России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (117,7 млн грн).

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Semenov Igor
Semenov Igor
Мне бы хотелось бы, что бы этот долг Россия Украине (все равно не отдадут) забыла, но для себя четко определила, что Украина для России - просто соседняя страна и не более, что бы все эти сопли о "братском народе" просто засохли.... О братском нам народе Украины заявляют и говорят многие политологи и политики. Но братские отношения между народами двух стран - это отношение между жителями с братскими чувствами. А что если проверить братские чувства граждан России к украинскому современному населению, которое занимает сейчас территорию Украины. Например, указать счет в банке и попросить жителей России оказать населению Украины посильную братскую финансувую помощь - перечислить те или иные суммы из ЛИЧНОГО бюджета на этот счет для последующего оказания финансовой помощи братскому украинскому народу, кто сколько может - по 100 рублей, 500 рублей или по 1000 рублей. Интересно, сколько жителей России перечислят свои личные деньги на помощь украинскому братскому народу (исключая ЛДНР и Крым)? Интересно было бы посмотреть. И таким же образом выяснить "братские" отношения украинцев к российскому народу.
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Идиоты!))) Это Типун давал Яныку! Янык у него, пускай у него и забирает! Точка!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Григорьевич Анатолий, Точка будет когда заплатите, а пока только проценты капают.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Скакуны хотят жить по принципу "кому я должен - всем прощаю"
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