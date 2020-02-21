Махинации с налогом на добавленную стоимость являются главной схемой для отмывания денег в крупных компаниях. В частности, такие схемы использовала Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

"Деньги, которые должны пополнить бюджет, растворяются в цепочке из подставных компаний. Фиктивные сделки лишают бюджеты предприятий сотен миллионов гривен. Более того, это дает возможность не платить НДС за реальные операции", – говорится в публикации OBOZREVATEL.

Сейчас ГПЗКУ возглавляет Сaймон Чернявский (работает несколько месяцев), а до него работала Ирина Марченко.

В среднем в 2019 году она получила от госкомпании 275 тысяч гривен в месяц. Даже огромные зарплаты не мешают проводить сомнительные сделки, которые имеют все признаки фиктивности.

При этом один из бывших руководителей – Петр Вовчук – в октябре 2019 года был задержан в Литве за махинации.

Махинации с налогом на добавленную стоимость являются главной схемой для отмывания денег в крупных компаниях. В частности, такие схемы использовала Государственная продовольственно-зерновая корпорация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины обнаружила и прекратила функционирование многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов, которая в течение года действовала в Херсоне.

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