УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

Украина резко увеличила объемы торговли с Германией

1.6тЧитать новость на украинском

Президент Петр Порошенко заявил, что за прошлый год рост двусторонней торговли между Украиной и Германией составил почти 23%.

"Это – результат внедрения Соглашения об ассоциации, включая со всеобъемлющей Зоной свободной торговли", – говорится в сообщении главы государства в Twitter.

По итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве Порошенко акцентировал внимание на важности того, что украинские и немецкие производители имеют беспрепятственный доступ на рынки.

Новости
Порошенко рассказал о резком росте золотовалютных резервов Украины

Напомним, в январе 2018 года Украина увеличила экспорт товаров на 23,5%.

Как сообщал Обозреватель, ранее Украина и Израиль завершили переговоры по зоне свободной торговли.

Читайте все новости по теме "ЗСТ Украины и ЕС" на Обозревателе.

Тема
ЗСТ Украины и ЕС
Персоны
Петр ПорошенкоФранк-Вальтер Штайнмайер
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги