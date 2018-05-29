Украина резко увеличила объемы торговли с Германией

Президент Петр Порошенко заявил, что за прошлый год рост двусторонней торговли между Украиной и Германией составил почти 23%.

"Это – результат внедрения Соглашения об ассоциации, включая со всеобъемлющей Зоной свободной торговли", – говорится в сообщении главы государства в Twitter.

По итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве Порошенко акцентировал внимание на важности того, что украинские и немецкие производители имеют беспрепятственный доступ на рынки.

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Ми маємо значне зростання двосторонньої торгівлі: за минулий рік вона зросла майже на 23%. Це – результат запровадження Угоди про асоціацію, включно зі всеохоплюючою Зоною вільної торгівлі. Коли і українські, і німецькі виробники мають безперешкодний доступ на ринки. — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 мая 2018 г.

Напомним, в январе 2018 года Украина увеличила экспорт товаров на 23,5%.

Как сообщал Обозреватель, ранее Украина и Израиль завершили переговоры по зоне свободной торговли.