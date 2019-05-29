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/Новости экономики

Украина уже готовится к отопительному сезону: приняты решительные меры

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"Укртрансгаз" и венгерский оператор FGSZ увеличили техническую мощь транспортировки газа на 14% по направлению Венгрия-Украина.

Как сообщает пресс-служба украинской компании в Facebook, это позволит увеличить импорт природного газа в страну, что особенно важно в контексте подготовки к зиме для стабильного прохождения отопительного сезона.

Отмечается, что после проведения технической подготовки операторами ГТС мощность составляет 19,5 млн куб. м в сутки, по сравнению с предыдущей – 17,1 млн куб. м газа в сутки.

"В целом, принимая во внимание тот факт, что тарифы на точки выхода из ГТС Венгрии в период с апреля по сентябрь являются конкурентными на европейском рынке газа, можно ожидать, что и в этом году продолжится рост импорта природного газа в Украину из Венгрии", - сказано в сообщении.

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Украина уже готовится к отопительному сезону: приняты решительные меры

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Сейчас в хранилищах накоплено 11,1 млрд куб. м, что больше на 1,6 млрд по сравнению с 2018 годом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Тымчук заявил, что Украина сможет договориться с Россией о приемлемой цене на транзит газа только в случае, если переговоры будет проводить крайне устойчивый и неуступчивый переговорщик.

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Тег
газ
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Готовь кизяки летом 2019 - это правильной, с 2020 они подорожают)))
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