Украина приготовила сюрприз Путину за "выборы" в Крыму: подробности

Украина подготовила санкционный список, в который вошли граждане 13 стран, которые выступили "наблюдателями" на выборах президента России 2018 года в оккупированном Крыму (новость дополнена подробностями).

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш на своей странице в Twitter. При этом никаких подробностей он пока не привел.

"Сегодня по предложению МВОТ еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму. Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были "наблюдателями" на незаконно проведенных выборах президента России в Крыму", – говорится в сообщении.

Сьогодні за пропозицією МТОТ ще одне важливе рішення прийнято Урядом для протидії легітимізації держави-окупанта в українському Криму.Ми підготували санкційний список,куди потрапили громадяни 13 країн,які були"спостерігачами"на незаконно проведених виборах президента РФ в Криму — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 6 марта 2019 г.

Как пояснили в пресс-службе МинВОТ, санкции против группы лиц запретят им въезд на территорию Украины, а все их имущество на территории страны будет заблокировано.

"Также, для указанных лиц будет блокирована возможность вести на территории Украины экономическую деятельность. Кроме того, несмотря на то, что указанные лица являются гражданами иностранных государств, признавших аннексию и оккупацию Крыма и Севастополя, будут созданы предпосылки для привлечения указанных лиц к ответственности на территории указанных государств", - сказано в сообщении.

В дальнейшем санкционный список будет передан для рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия окончательного решения.

Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Путин выиграл с большим отрывом от остальных кандидатов. Несмотря на предупреждение со стороны лидеров Запада, в аннексированном Крыму и Севастополе все же провели выборы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот процесс "филькиной грамотой". В ходе голосования независимые наблюдатели сообщали о различных нарушениях и вмешательствах в избирательный процесс.

Кроме того, экс-заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко показал диаграмму, где видна подтасовка явки на выборах.

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