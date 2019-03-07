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МирСпорт

/Новости экономики

Украина приготовила сюрприз Путину за "выборы" в Крыму: подробности

12.4тЧитать материал на украинском

Украина подготовила санкционный список, в который вошли граждане 13 стран, которые выступили "наблюдателями" на выборах президента России 2018 года в оккупированном Крыму (новость дополнена подробностями).

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш на своей странице в Twitter. При этом никаких подробностей он пока не привел.

"Сегодня по предложению МВОТ еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму. Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были "наблюдателями" на незаконно проведенных выборах президента России в Крыму", – говорится в сообщении.

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Как пояснили в пресс-службе МинВОТ, санкции против группы лиц запретят им въезд на территорию Украины, а все их имущество на территории страны будет заблокировано.

"Также, для указанных лиц будет блокирована возможность вести на территории Украины экономическую деятельность. Кроме того, несмотря на то, что указанные лица являются гражданами иностранных государств, признавших аннексию и оккупацию Крыма и Севастополя, будут созданы предпосылки для привлечения указанных лиц к ответственности на территории указанных государств", - сказано в сообщении.

В дальнейшем санкционный список будет передан для рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия окончательного решения.

Крым

Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Путин выиграл с большим отрывом от остальных кандидатов. Несмотря на предупреждение со стороны лидеров Запада, в аннексированном Крыму и Севастополе все же провели выборы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот процесс "филькиной грамотой". В ходе голосования независимые наблюдатели сообщали о различных нарушениях и вмешательствах в избирательный процесс.

Кроме того, экс-заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко показал диаграмму, где видна подтасовка явки на выборах.

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Персона
Вадим Черныш
Место
Украина
Теги
Крымсанкции Россиявыборы президента России
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Что за сюрпрайз? Никак опять в отместку на Красной площади по -тихому насрут в собственные шаровары
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andrei andrei
andrei andrei
13 стран - половина ЕС какой, что-то пошло не по сценарию:-) А как же весьмирснамы?😁
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
война до полной победы! ! Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Кожедуб Руслан, не дождешься терпила)))))))))))))
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