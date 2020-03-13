Украина потратила 13 млн на мультик для детей "Кузюка": в сети возмущены

Министерство культуры Украины заплатило из государственного бюджета 12,8 млн гривен на мультсериал "Кузюка" (чтобы посмотреть видеоролики проскрольте страницу до конца).

В частности, на Prozorro выставили тендер на производство "национального фильма патриотического направления", свидетельствует портал публичный закупок.

Таким образом, стоимость одного ролика на YouTube составила около 534 тыс. гривен.

Министерство культуры Украины заплатило из государственного бюджета 12,8 млн гривен за мультсериал "Кузюка"

Пользователи сети резко раскритиковали заказ Министерства культуры Украины.

"Пахнет отмыванием денежек", – пишет Ирина Скрынникова.

"Это ж не настоящий человек и игрушка, за такие деньги это же такой 3д мультик, да? Чтобы всем казалось, что это рука и игрушка?" – задалась вопросом Людмила Гридина.

"Пора снимать видео с котами. Они хотя бы милые", – резюмировал Антон Дубенюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

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