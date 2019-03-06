Украина попала в пятерку стран с самым дешевым интернетом в мире

Украина оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.

Об этом свидетельствуют данные исследования Worldwide mobile data pricing, где анализируют стоимость услуг мобильных данных в 230 странах, передает "Громадське". Самый дешевый интернет, по данным исследования, в Индии. Средняя цена одного гигабайта мобильных данных там составляет $0,26.

Второе место в рейтинге занял Кыргызстан. Средний показатель в этой стране - $0,27. Замыкает тройку стран с самым дешевым мобильным интернетом Казахстан со стоимостью $0,49 за гигабайт.

В исследовании отмечено, что в Украине, которая оказалась на четвертом месте, стоимость мобильного интернета составляет $0,51 за гигабайт.

Для сравнения, наиболее дорогие мобильные данные в Зимбабве (средняя стоимость мобильного интернета $75 за гигабайт), Греции (почти $33), Республике Чад ($23), Швейцарии (более $20), Туркменистане (почти $20), Гренландии (около $17), Мозамбике (около $16), Португалии ($14) и Норвегии ($13).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появления 5G-интернета следует ожидать не ранее, чем через 3-4 года, тогда как в мире запуск нового стандарта связи планируют уже в 2020 году.

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