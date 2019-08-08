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Украина получит $10 млрд: НБУ раскрыл детали новой помощи от МВФ

1.3т Читать материал на украинском

Национальный банк Украины прогнозирует, что объем новой программы макроэкономического финансирования с Международным валютным фондом составит 10 миллиардов долларов.

Новая программа будет в формате EFF (Extended Fund Facility), сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает Hromadske.

По его словам, срок действия новой программы составит 4 года. Сейчас в Украине действует программа stand-by.

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"Обычно программа EFF продолжается 2,5-4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности. Мы считаем, что это будет 5-10 миллиардов долларов", – сообщил Сологуб.

Национальный банк прогнозирует, что первый транш МВФ в пределах EFF должен поступить в Украину до конца 2019 года. Его размер составит 2 миллиарда долларов.

Сологуб добавил, что в дальнейшем НБУ ожидает поступления траншей по 2 миллиарда долларов ежегодно.

Регулятор ожидает, что срок действия программы составит 4 года

Регулятор ожидает, что срок действия программы составит 4 года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в июле 2019 года Украина начнет готовить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Ш. Олег
Ш. Олег
Даже если все чаяния НБУ сбудутся: новые кредиты пойдут почти целиком на погашение процентов по старым, общая сумма долга увеличится, экономике страны это поможет удержаться на плаву, ровно настолько. чтобы избежать банкротства (дефолта)… Впрочем, даже не избежать, а оттянуть на некоторое время. В средне- и долгосрочной перспективе это принесёт не пользу, а вред.
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
На конкретный грабёж смахивает)))-- Сколько страна может занять в рамках EFF и насколько это дорого? Как и в случае с СБА, размер заимствований в рамках EFF определяется финансовыми потребностями страны, возможностями погашения и результатами использования ресурсов МВФ. Нормальный доступ. Заимствование в рамках EFF облагается обычным лимитом в размере до 145 процентов квоты в стране в год и совокупным лимитом в течение срока действия программы в размере 435 процентов квоты за вычетом запланированных выплат. Исключительный доступ. Фонд может выдавать суммы сверх этих нормальных лимитов доступа в каждом конкретном случае в исключительных обстоятельствах при условии, что страна удовлетворяет заранее определенному набору критериев . Кроме того, EFF обычно не формулируются на предупредительной основе в ожидании будущей проблемы платежного баланса. Комиссия за обязательство. За ресурсы, выделенные по всем EFF, взимается комиссия за обязательство, взимаемая в начале каждого 12-месячного периода с сумм, которые могут быть использованы в этом периоде (15 базисных пунктов для утвержденных сумм до 115 процентов от квоты, 30 базисных пунктов от утвержденных сумм свыше 115 процентов и до 575 процентов квоты и 60 базисных пунктов на суммы, превышающие 575 процентов квоты). Эти сборы возвращаются, если суммы получены в течение соответствующего периода.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Уря! Уря! "Независимые", а никто не знает, что долги отдавать придётся? Надежда на то, чтоУкраину опять кто-то возьмет "под крылышко" и отдаст долги за неё?
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