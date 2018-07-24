Украина поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности

Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

За последний год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе, сообщает AIN.

Рост позиции Украины в общем рейтинге IBC произошел после прошлогоднего падения и свидетельствует о позитивных изменениях в экономическом и социальном развитии государства.

Украина показала лучшие результаты в экономическом (106 место) и социокультурном направлениях (также 106 место). В политическом рейтинге страна оказалась на 145 месте из 174.

Из ближайших стран лучшие результаты у Чехии (24), Словении (31), Литвы (34), Польши (35), Латвии (37). При этом Беларусь заняла 80 строчку, а Россия – 95.

Лучшей страной в рейтинге инвестиционной привлекательности признали Сингапур. В десятку также попали Гонконг, Швейцария, Нидерланды, Ирландия, Дания, Норвегия, Великобритания, Канада и Австралия.

Рейтинг IBC ориентирован на три направления: экономическое (доход на душу населения, задолженность, инфляция), политическое (политическая стабильность, власть закона, контроль коррупции, свобода торговли, инвестиционная свобода), и социокультурное (рост населения, уровень безработицы, потребление товаров и услуг, свобода труда).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что размер реальных зарплат в Беларуси по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в Украине и России.