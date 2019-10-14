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14 октября • обновлено в 12:03
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Украина переходит на рыночные цены на природный газ для всех потребителей — Коболев

2.7т Читать материал на украинском

С 1 января 2020 Украина полностью переходит на рыночные цены на природный газ для всех потребителей, согласно меморандуму, подписанному между Украиной и Международным валютным фондом.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, во время Пятого газового форума в Киеве, передает Украина коммунальная.

"Если это требование будет выполнено, финансовая стабильность "Нафтогаза" будет обеспечена именно этими действиями", – так Коболев прокомментировал вопрос о доходах компании после проведения анбандлингу.

По его словам, необходимо внедрить ответственность местных властей за долги коммунальных теплоснабжающих предприятий. Сейчас суммарные долги этой категории потребителей перед "Нафтогазом" достигли почти 35 млрд грн.

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В "Нафтогазе" предлагают списывать долги этих компаний из местных бюджетов, если они не рассчитываются за полученный газ после завершения отопительного сезона. Если не будет регулирование цен на газ и если будет урегулирован вопрос расчетов тепловиков, "Нафтогаз" будет чувствовать себя финансово стабильно и вполне прилично", – подытожил глава "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2020 введут в действие новый расчет тарифа на газ. Максимальная цена будет зависеть от промышленной стоимости для "Нафтогаза".

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Темы
Добыча газа Цена на газ
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
газ МВФ
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70rus xxx
70rus xxx
Согласно соглашению с МВФ,газ украинцам в квартиры будет поступать бесплатно.В час пик еще доплачивать будут.Завидую.
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Мир Миру
Мир Миру
Україна не в ЄС, тому має орієнтуватися на ВНУТРІШНІ ринкові ціни. А значить, купувати та продавати його на зовнішньому ринку має державне підприємство.
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руденко евгений
руденко евгений
Мир Миру, "ВНУТРІШНІ ринкові ціни" - они же должны появиться откуда-то? И если они ринкові, то вряд ли будут меньше внешних, пока у нас не будет переизбыток своего газа. А этого пока не видно.
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Питон Каа
Питон Каа
Давно пора, а от газа агрессора нужно максимально отходить, даже то что он транзитом течет через территорию Украины - уже фактор дестабилизации. Необходимо переходить на демократичный сланцевый газ из США, он пахнет свободой.
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