Украина перечислила крупную сумму для погашения долга перед МВФ

Украина 3 декабря выплатила Международному валютному фонду (МВФ) более $150 млн, или 114,3 млн СПЗ (спецправа заимствования) по программе Stand by от 2014 года.

Как сообщают "Українські Новини" со ссылкой на информацию Национального банка, 3 декабря Украина выплатила в пользу МВФ 114,3 млн СПЗ.

Курс СПЗ на начало декабря составлял 3,9 тыс. грн за 100 СПЗ. НБУ подчеркнул, что Украина своевременно выполняет обязательства перед внешними кредиторами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Ожидалось, что заседание совета пройдет в конце года, после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ до рыночного уровня.​

Также в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже после введения военного положения. Представители фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.