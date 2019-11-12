Украина отдала месторождения нефти и газа людям министра энергетики США

Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили с Украиной контракт по разведке нефти и газа.
В частности, Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг получили контракт примерно через месяц после того, как американский министр посетил инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, передает Associated Press.
По информации журналистов, во время этого визита Перри передал украинскому лидеру список лиц, которых он рекомендовал в качестве советников по энергетике.
При этом американцы предложили за права на бурение на несколько миллионов долларов меньше, чем их конкуренты. Однако правительство выбрало людей Перри.
Подобные действия Киев объяснил тем, что у компании Блейзера и Кранберга больше технических знаний и надежнее финансирование.
В итоге их совместное предприятие Ukrainian Energy получило контракт на 50 лет.
Блейзер является давним соратником Перри, а Кранберг – один из спонсоров Республиканской партии США. В ходе предвыборной гонки в 2016 году он предоставил Перри свой личный самолет.
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили с Украиной контракт по разведке нефти и газа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп подтвердил отставку министра энергетики Рика Перри, фигурирующего в так называемом украинском скандале.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.
В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.
В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.
3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.
Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.
В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.
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