Украина отдала месторождения нефти и газа людям министра энергетики США

Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили с Украиной контракт по разведке нефти и газа.

В частности, Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг получили контракт примерно через месяц после того, как американский министр посетил инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, передает Associated Press.

По информации журналистов, во время этого визита Перри передал украинскому лидеру список лиц, которых он рекомендовал в качестве советников по энергетике.

При этом американцы предложили за права на бурение на несколько миллионов долларов меньше, чем их конкуренты. Однако правительство выбрало людей Перри.

Подобные действия Киев объяснил тем, что у компании Блейзера и Кранберга больше технических знаний и надежнее финансирование.

В итоге их совместное предприятие Ukrainian Energy получило контракт на 50 лет.

Блейзер является давним соратником Перри, а Кранберг – один из спонсоров Республиканской партии США. В ходе предвыборной гонки в 2016 году он предоставил Перри свой личный самолет.

Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили с Украиной контракт по разведке нефти и газа

Как сообщал OBOZREVATEL:

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