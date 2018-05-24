Украина нанесла удар по оборонному комплексу России

Украина расширила и продлила на три года санкции против российский предприятий и компаний, работающих в интересах сектора безопасности и обороны России.

Ограничительные меры были введены и продлены также для украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса, работающих на территории оккупированного Крыма, сообщает "Интерфакс-Украина".

В обновленный санкционный список российских оборонных компаний вошли, в том числе: АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), ОАО "Высокоточные комплексы", ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", ОАО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения", ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО "Концерн Калашникова", ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут", ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", АО "Концерн радиоэлектронные технологии" и ряд других.

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В "черный список" также внесли подпавшие под санкции в 2017 году крымские предприятия госконцерна "Укроборонпром", включая ГП "Севастопольское авиапредприятие", ГП "Евпаторийский авиаремзавод", ГП "Феодосийский оптический завод", ПАО "Фиолент", ГП "ЦКБ "Черноморец", ОАО "ФСК "Море", ГП "Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", ГП "НИЦ "Вертолет", а также феодосийское государственное летно-испытательное предприятие "Взлет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина также ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.