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3 декабря • обновлено в 14:12
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Украина наберет более 16 млрд грн долгов из-за провала важной реформы

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Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов увеличить плановый объем заимствований на 2019 год на 16,4 млрд гривен.

"В связи с уменьшением объема источников финансирования государственного бюджета", – говорится в соответствующем правительственном распоряжении, которое опубликовали на официальном сайте Кабинета министров.

В частности, необходимость в новых заимствованиях возникла из-за того, что в течение года правительство не смогло выполнить план по приватизации.

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Напомним, что в бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов увеличить плановый объем заимствований на 2019 год

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов увеличить плановый объем заимствований на 2019 год

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-м совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство финансов
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Мир Миру
Мир Миру
Сумно. Є ще джерела: деолігархізація і деофшоризація.
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Гоголь (Hohol) Николай (Nykola)
Гоголь (Hohol) Николай (Nykola)
теперь будут занимать еще, чтобы раздавать долги, это как снежный ком
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В гадюшной недостране не может быть реформ, эта клоака свидомитая как чёрная дыра.
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