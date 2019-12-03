Украина наберет более 16 млрд грн долгов из-за провала важной реформы

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов увеличить плановый объем заимствований на 2019 год на 16,4 млрд гривен.

"В связи с уменьшением объема источников финансирования государственного бюджета", – говорится в соответствующем правительственном распоряжении, которое опубликовали на официальном сайте Кабинета министров.

В частности, необходимость в новых заимствованиях возникла из-за того, что в течение года правительство не смогло выполнить план по приватизации.

Напомним, что в бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов увеличить плановый объем заимствований на 2019 год

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-м совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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