Украина на пороге кадрового дефицита: эксперт развенчала миф о заробитчанах

Отток трудоспособного населения в Украине достиг уровня, когда компании вынуждены только повышением заработной платы возвращать своих бывших сотрудников.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по трудоустройству Надежда Петрученко.

"На самом деле на смену украинцев пока не так много желающих и динамика такова, что у нас тоже скоро будет дефицит кадров. Уже сейчас работодатели нам рассказывают о том, что они повышают уровень зарплаты, чтобы вернуть свои кадры назад в Украину, потому что у них нету другой возможности", - отметила она.

По ее словам, это в первую очередь касается высококвалифицированных работников.

"Все компании ценят своих высококвалифицированных специалистов и создают им интересные условия труда. Это и социальные гарантии, и возможность реализации себя и семьи в целом. Ну а в профессиях низкой и средней квалификации такой тенденции не наблюдается. Бизнес не может себе этого позволить", - пояснила Петрученко.

Также эксперт опровергла утверждение, что сейчас наблюдается тенденция к возвращению в Украину трудовых мигрантов.

"Сказать, что украинцы активно возвращаются нельзя. Они активно ищут новые пути, новые выходы, они двигаются вперед, дальше. Они хотят ехать в Германию, Британию, Финляндию. Они не возвращаются, они мигрируют дальше", - констатировала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, министерство труда и социальных дел Чехии готовит программу по трудоустройству украинцев.